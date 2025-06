Reforma morena-Reencuentro-Apoyo en Acción-Bonilla, Calderón y Margarita

Si otra cosa no sucede y hay cambios de último minuto en la junta previa, este día en la sesión de la Diputación Permanente que está programada para iniciar a las 10 horas, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, presentará oficialmente la reforma electoral que su grupo parlamentario trae entre manos y que anunció desde la semana pasada, una iniciativa que busca reformar el Artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, adicionar un inciso w) al artículo 3 Bis y reformar los numerales 11, 15 y 16 de la Ley Electoral estatal, lo que conllevaría una serie de cambios que quizá el resto de las fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo local, no estén muy de acuerdo con que se ejecuten debido a lo “visceral” que resultarían.

Y es que entre los cambios que plantearán los morenos, está el hecho de que desaparezcan los “pluris” de lista y que los 11 diputados que se contemplan por esa vía, no vengan por órdenes de los partidos políticos, si no que sean los mejores perdedores los que ocupen esas curules, además, las acciones afirmativas se intensificarían, como en el caso de que sí o sí, los candidatos de todos los partidos políticos sean nativos de pueblos originarios cuando de contender por el Distrito 22 se trate, además de que también sea obligatorio tener candidatos en al menos un Distrito electoral que formen parte de la comunidad LGBT, sean jóvenes no mayores de 24 años y también está el espacio que se les brindaría a las personas con discapacidad.

Así que dicha reforma electoral que presentará la bancada morenista viene intensa, y si quieren que pase deberán trabajar el consenso sí o sí para lograr esa mayoría calificada debido a que se trata de una reforma constitucional, por lo que deberán tener al menos el apoyo de la bancada panista si es que pretenden que sea exitosa, por lo que a ver cómo se les da a los morenos la búsqueda de los acuerdos parlamentarios, sobre todo porque en las más recientes votaciones, ellos mismos han dado la espalda al resto de las bancadas, con algunas honrosas excepciones.

******

Ya que andamos con los morenos, hoy reaparecerán un expriista y un expanista que en el 2021 y 2024 fueron los candidatos de Morena a la alcaldía de Chihuahua capital, se trata de Marco Quezada y Miguel La Torre, los cuales, en compañía de la diputada local Brenda Ríos, ofrecerán una rueda de prensa en un conocido hotel del Centro de la ciudad. Desde ayer comenzó a circular la invitación ante la reaparición de ambos personajes, quienes junto a Ríos, continúan encabezando las encuestas por la Presidencia Municipal de Chihuahua.

******

Y mientras eso ocurre del lado guinda, del lado azul también hubo acción durante el fin de semana. Y es que Daniela Aguilar acudió a las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para registrarse como aspirante a presidir Acción Juvenil, registro en el que estuvo muy bien acompañada por liderazgos panistas en el estado y que van con todo en apoyo de la chihuahuense. Es así que ahí anduvieron respaldando sus aspiraciones, el coordinador de la bancada azul en el Congreso local, Alfredo Chávez y el exdiputado y actual funcionario estatal, Fernando Álvarez Monje, así como el secretario General de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña, los cuales acompañaron a Daniela Aguilar en su registro para buscar ser la líder nacional de Acción Juvenil, en un proceso que será crucial y en el que el PAN deberá elegir a una persona que realmente conecte y movilice a los jóvenes, mismos que serán decisivos en los procesos electorales venideros.

******

Si de panistas se trata, el que coincidió en su visita al Vaticano con el expresidente Felipe Calderón y su esposa, la diputada federal Margarita Zavala, es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien desde la semana pasada viajó a Roma para participar en el Jubileo y reunirse con el papa León XIV, por lo que Bonilla Mendoza coincidió con varios políticos mexicanos que se dieron cita en la Santa Sede, y será ya esta semana cuando el Presidente Municipal de Chihuahua esté de regreso para reincorporarse a sus labores, luego de la licencia que le otorgó el Cabildo y que concluye este 24 de junio, el mero Día de San Juan.