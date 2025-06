Puntadas ballezanas-Cónclave tricolor-Bomba morena-Jáuregui y el PAN

La reaparición en medios del exgobernador César Duarte provocó de todo, como en botica. Desde los indignados, sorprendidos, molestos y hasta risueños, vaya, el oriundo de Balleza sabe que no le es indiferente al círculo político y por tanto optó por reaparecer de forma mediática, como le gusta pues, para salir en defensa de los presones que destruyó la Conagua en el rancho El Saucito. Su “osadía” puede que le resulte y sea efectiva en su estrategia para defenderse, pero también puede pasar que le pique la cresta a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde hace semanas dio la orden de actuar en contra del ballezano, al cual acusan de acaparamiento de agua. Pero lo que sí es un hecho es que la reaparición ayer de Duarte Jáquez no es casualidad ni mucho menos coincidencia, algo se trae entre manos el exgobernador, ya que si por algo es conocido, es que no da puntada sin hilo.

******

Y mientras eso sucedía con el exgobernador César Duarte, los que cerraron filas y sostuvieron un cónclave que aglomeró a los empoderados son los liderazgos priistas en el estado. Y es que ayer, los tricolores que en la entidad encabeza Alex Domínguez se reunieron para compartir una comilona y cerrar filas en torno al proyecto de la familia revolucionaria.

Se trató de un encuentro entre alcaldes, síndicos, diputados federales y locales que fueron llamados por la dirigencia estatal a trabajar en conjunto bajo las siglas del partido. Así que ahí anduvieron los diputados federales Alex Domínguez, Noel Chávez y Tony Meléndez, además de los legisladores locales Luis Fernando Chacón, Memo Ramírez y Arturo Medina, coordinador de la bancada priista, de donde saldrá el próximo presidente del Congreso.

******

Ya que andamos con temas grillos y legislativos, los que alistan una bomba que planean oficializar la semana próxima son los diputados locales de Morena que encabeza Cuauhtémoc Estrada, y es que ayer mismo, el legislador confirmó que presentarán una iniciativa para desaparecer a los diputados que llegan como “pluris” a través de las listas que arman los partidos, con la intención de abrirles paso a los de prelación, es decir, a los mejores perdedores.

Y aunque la propuesta suena bien debido a que con ello se le busca dar una curul a los que gastan suela en las campañas, lo cierto es que se antoja muy difícil que el resto de las fracciones parlamentarias acompañen a los morenos en esta propuesta que seguramente no pasará, pero que lo más probable es que traiga plan con maña o la búsqueda de un intercambio grillo en el Legislativo.

******

Los que tuvieron un invitado de lujo y bastante colmillo son los panistas del Comité Directivo Municipal que preside Sarahí Franklyn, y es que anoche, a quien le tocó el turno de encabezar las juntas informativas que el CDM azul organiza un día a la semana, fue ni más ni menos que al fiscal General César Jáuregui, todo un estratega y operador político que anoche ofreció una plática a los militantes de Acción Nacional, los cuales andan en pie de guerra desde hace rato y ya se alistan para el 2027, año que será crucial para el futuro político no solamente de la banda azulada, lo será para todo el estado.