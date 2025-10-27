Protestas campesinas-DEP Luis Fernando Chacón-Llamadas y muchas encuestas-Bonilla en Camargo y Saucillo

Como era de esperarse ante lo que vive el campo mexicano, y el nada halagüeño presupuesto federal que se le asignará para el 2026, hoy campesinos de todo el país, incluyendo por supuesto a los de Chihuahua, volverán a protestar para llamar la atención de las autoridades, en especial de la 4T, pero que se llevarán entre los pies a las del Gobierno del Estado. Y es que como parte de las protestas en contra del Gobierno Federal para que mejore los precios de compra de sus productos, aunado a que los granos sean eliminados del T-MEC, este lunes los agricultores alistan la toma de casetas, así que para empezar, será la Caseta Sacramento la que sea tomada a las 10 de la mañana por los productores, por lo que sí, la protesta es contra la inoperancia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER que pertenece a la Federación, pero la pérdida irá a cuenta del Estado. Lo cierto es que a ver si así, con protestas, llaman la atención de la 4T, la cual está más ocupada en recaudar más impuestos en 2026 para repartirlos en otros rubros, que en auxiliar al campo mexicano.

******

Una tristísima noticia fue la que sacudió ayer a la política local y al Congreso del Estado. El fallecimiento completamente inesperado del diputado Luis Fernando Chacón causó sorpresa y una tristeza infinita en sus colegas legisladores, quienes desde que se enteraron lamentaron la muerte del representante del Distrito 13, el cual apenas tenía 40 años de edad. Chacón Erives era el subcoordinador de la bancada del PRI y deja no sólo un hueco entre sus familiares y amigos, también en el Poder Legislativo local donde era muy querido. Ahora tocará el turno de tomar protesta como diputado a su suplente, Jaime Torres Amaya, panista exalcalde de Madera cuya llegada también cambiará la estructura de las bancadas del PAN y del partido tricolor. Descanse en paz, Luis Fernando Chacón.

******

Este fin de semana las llamadas telefónicas para realizar encuestas de cara al proceso electoral del 2027 estuvieron más intensas que de costumbre. En primera, causó impresión la que careó ni más ni menos que a la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, con la senadora Andrea Chávez en lo que respecta a la candidatura de Morena a la gubernatura, lo que provocó que más de uno levantara la ceja de quién se está posicionando para representar al llamado grupo Coyoacán en la interna morenista, ese que comanda la poderosa secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Mientras que por el lado del PAN sonó mucho una que enfrentó al coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, al secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y a la diputada federal Manque Granados, además de la ya conocida que carea al secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafa Loera, con el resto de los aspirantes. Así las cosas con la carrera por las candidaturas… y eso que todavía ni siquiera empieza el 2026.

******

Y si de suspirantes hablamos, quien se aventó una gira de fin de semana por la región centro sur del estado es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, el cual aprovechó para reunirse con liderazgos panistas del municipio de Camargo y Saucillo. En Camargo, el encuentro lo organizó el diputado local Arturo Zubía, quien desde hace rato se subió al barco de Bonilla y le ha organizado reuniones con líderes azules en esa región del estado. Así que en esa tesitura continuarán los fines de semana del alcalde capitalino, el cual sabe perfectamente que no debe dormirse en sus laureles si pretende ser el ungido del PAN para contender por la gubernatura.