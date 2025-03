Omisión hídrica-SOS-Maru se recupera-Bandera azul

Ya sea porque no es botín electoral, porque no figuramos o porque de plano no quieren, pero el hecho de que Chihuahua, uno de los estados con mayor sequía, quizá el que más, no esté en los planes de la 4T para el proyecto de infraestructura hídrica que sí beneficiará a 17 entidades del país y con ello a más de 36 millones de personas, ninguno chihuahuense, vaya que eso sí calienta. Con las presas al límite, sin ciclo agrícola y sin pronóstico de que este sea un año lluvioso, con todo y eso, Chihuahua no está contemplado en el mentado proyecto que ayer fue presentado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum a través de la Conagua, y para ser sinceros, tampoco existen esperanzas de que puedan haber planes de incluir en un futuro al estado, ya que por el momento, la dirección de la Comisión Nacional del Agua en la entidad está ocupada por un personaje que se centra más en la grilla y que lejos está de las gestiones necesarias en un cargo de tal envergadura, tan es así que ya quedó demostrado con el conflicto que se suscitó la semana pasada en la presa La Boquilla, conflicto que pudiera ser la punta del iceberg de lo que se pudiera venir en los próximos meses si la sequía se agudiza y si Román Alcántar, director de la Conagua, no se aplica, la crisis que se avecina pudiera no tener precedentes.

******

Ahora sí que lo dicho por el diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, de que en Chihuahua existe la posibilidad de que haya “campos de exterminio” similares a los encontrados en Jalisco y Tamaulipas, deberían de encender las alarmas y no dejar en saco roto lo declarado por el legislador naranja.

Y es que a decir de Sánchez Villegas, hace aproximadamente 10 años que tuvo conocimiento de que cerca de Cuauhtémoc operaba un “campo de exterminio”, lo que sin duda debería poner a las autoridades a investigar, sobre todo por las atrocidades que pudieran haberse cometido y que no sería descabellado que existieran en el estado, pues debido a la posición geográfica de Chihuahua, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, es probable que el diputado de MC no ande tan errado.

******

Quien se recupera de manera satisfactoria de la cirugía a la que se sometió el sábado pasado es la gobernadora Maru Campos, de la cual se dice que estaría de vuelta a las actividades presenciales el próximo lunes, cuando le toque encabezar la Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno, pues hasta el momento ha estado pendiente de lo que ocurre en el estado, pero la convalecencia necesaria la ha tenido alejada del ojo público, a pesar de que continúa trabando de manera remota, por lo que si todo sale bien, la jefa del Ejecutivo estaría de regreso la semana entrante.

******

Los que hoy continuarán con la bandera de la defensa de la vida y la familia son los panistas del estado, quienes no están nada conformes con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado inconstitucional la penalización del aborto en Chihuahua, así que bajo esa tónica que ha sido su ideología durante toda su historia, el panismo que en el estado encabeza Daniela Álvarez, saldrá hoy a cuadro en conjunto con las diputadas federales Manque Granados y Rocío González, así como con la bancada azul en el Congreso local, para presentar una serie de acciones legislativas y políticas públicas respecto a este polémico asunto que a nadie deja indiferente.

******

Pues parece que las verdades que dijo el acalde Marco Bonilla en el informe anual de FECHAC, les sacaron ronchas a los morenistas, pues resulta que en su discurso aseguró que las ayudas temporales son acciones populistas que no sacan de la pobreza a las personas, en comparación con la prosperidad permanente a través de empleos dignos y bien pagados. Según algunos morenos, la participación del alcalde Bonilla fue excesivamente larga y parecía un acto de campaña, como si las dos horas diarias de mensajes políticos y ataques a los adversarios que escuchamos por seis años todas las mañanas y que se heredaron a la actual administración federal, no haya sido otra cosa que promoción partidista, pero así son los guindas, de piel sensible.