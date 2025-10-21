Nuevos mandos-Recorrido prianista-Seccionales del PRI, a escena-EstéticaGate

En el marco del relanzamiento del partido, anoche hubo cambio de estafeta en el Comité Directivo Municipal del PAN en Chihuahua capital, pues luego de ser ratificado como nuevo dirigente el pasado 14 de septiembre, ayer César Komaba recibió de manos de Sarahí Franklyn los documentos que confirman la entrega-recepción del CDM panista, en donde ahora, Komaba tendrá la tarea de mantener al PAN como la primera fuerza política en este municipio capitalino, bastión azul que ha permanecido como tal en los más recientes procesos electorales, desde que la hoy gobernadora Maru Campos fue electa como alcaldesa en el 2016 y 2018, y el alcalde Marco Bonilla hizo lo propio en el 2021 y 2024. Es así que Franklyn le entrega a Komaba una capital azul, pues desde entonces también los cinco Distritos locales pertenecen al panismo, con la victoria de los igual número de diputados que hoy se ostentan como tal en el Congreso del Estado: Nancy Frías, Joss Vega, Carla Rivas, Carlos Olson y Alfredo Chávez, por lo que la tarea del nuevo dirigente municipal será esa, mantener al PAN victorioso en la capital del estado, ya sea con alianzas o sin ellas, porque por lo pronto y como andan las aguas, ese será un tema que todavía no se toque, al menos hasta que de verdad se acomoden las calabazas y por fin se tome una decisión que determine el futuro electoral de un “PRIAN” que algunos desean enterrar y que otros se resisten a que así sea.

Y es que ayer la respuesta de la dirigente estatal Daniela Álvarez respecto a mantener esa alianza con el PRI sonó bastante ambigua, pues por un lado afirmó que el PAN “no nació para hacer alianzas, menos bajo amenazas”, sin embargo, también negó que exista “un pleito o ruptura”, así que para los proaliancistas todavía queda esperanza y para los que no también, es decir, todo está en el limbo y por lo pronto a los liderazgos de ambos partidos lo que les queda es trabajar, por lo pronto, cada quien por su lado hasta que llegue una total reconciliación o una total separación… porque esto cada vez se parece más a un matrimonio.

******

Pero mientras eso sucede, los que se salieron del guión de ese limbo en la alianza del PRIAN son el alcalde Marco Bonilla y el diputado federal del PRI, Alex Domínguez, los cuales acompañados por la diputada local panista, Joss Vega, recorrieron las obras de pavimentación de la calle Encino en la colonia Nombre de Dios, así que mientras sean peras o manzanas, nueces o cacahuates, Bonilla y el también dirigente estatal del partido tricolor dejaron a un lado los ecos del fin de semana para salir al territorio y visitar ese sector de Chihuahua capital, en donde muy seguramente se habló del tema grillo, pero que si se pretende que la ciudadanía continúe al pie del cañón, por lo pronto debe dejarse a un lado, razón por la que el Presidente Municipal y el diputado federal del Distrito 8, así como la legisladora local del Distrito 15, recorrieron juntos ese sector para responderle a sus representados.

******

Si de priistas se trata y con eso de que no vaya a ser que ya anden solitos y sin alianza para el 2027, este día están citados en la sede del Comité Directivo Municipal todos los presidentes seccionales que aún le quedan al partido tricolor en la capital del estado. Y es que el dirigente municipal Pedro Beristáin, citó a los antes mencionados a una reunión que se llevará a cabo este martes a las 3:30 de la tarde ahí en la sede del PRI Municipal, sobre la calle Progreso, en donde se les convocará a reforzar el trabajo territorial, en especial ahora que los morenistas traen una estrategia similar en cada una de las secciones y que se desconoce qué sucederá con el PAN en un futuro.

******

Por cierto que más que confirmada está la visita el próximo 6 de noviembre por parte del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien estará en Ciudad Juárez para encabezar un evento que ratifique el relanzamiento del partido en un municipio, el más poblado del estado, que sin duda ha ido cuesta arriba en materia electoral para el panismo. Y es que Juárez se ha convertido en el bastión morenista por excelencia en el norte del país y no se vislumbra que la historia cambie, a menos que la estrategia azul de plano dé un golpe de timón, razón por la que Romero Herrera y la dirigente estatal Daniela Álvarez se concentrarán en la frontera la primera semana del mes que entra. Además, ya está más que dicho que quien será el delegado del CEN para el proceso electoral del 2027 será Jorge Triana, un conocido panista que está muy fortalecido a nivel nacional y que su designación como delegado demuestra que la dirigencia nacional tiene a Chihuahua como prioridad.

******

En donde se desató un EstéticaGate es en el municipio de Nuevo Casas Grandes que gobierna la petista Edith Escárcega, y es que ayer, el regidor Jorddy Retano solicitó de manera formal al tesorero Víctor Hugo Hernández, que por favor transparente los gastos que supuestamente se han realizado por parte de la Alcaldesa de ese municipio en una clínica donde se realizan cirugías plásticas, ya que a decir de las malas lenguas, a Escárcega se le acusa de utilizar recursos públicos para someterse a procedimientos estéticos, por lo que para conocer la verdad y dejar de lado el chisme, es que el regidor en mención del Cabildo de Nuevo Casas Grandes, ya formalizó la petición al Tesorero para que desmienta o confirme el rumor del EstéticaGate.