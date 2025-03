Morenos al 27-Pleitos familiares-Bonilla y los deportistas-Coordinación que funciona

Éramos muchos y parió la abuela. Y es que a más de dos años de las elecciones del 2027 en que se renovarán gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales, así como federales, el que ya expresó sus intenciones de entrarle a la carrera por la candidatura grande de Morena, y de ahí lo que resulte, es el exdirigente estatal Martín Chaparro, quien a través de redes sociales expresó su deseo de estar presente en alguna de las boletas, sin embargo, ahí no se quedó la expresión del Profe, pues ya tendido y en la barra, se encargó de tundirles a los otros suspirantes que añoran esa candidatura con la que suponen serán la próxima o el próximo gobernador. Chaparro aseguró que aunque él no tiene a su “servicio” a los empleados del Bienestar, ya sea que se refería a la secretaria Ariadna Montiel o a la delegada Mayra Chávez, ni tampoco el “presupuesto de un municipio”, aludiendo al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y tampoco “un padrino que me pague la campaña cueste lo que cueste”, en “honor” a la senadora Andrea Chávez, así, Chaparro soltó la bomba de entrarle al ruedo y de paso soltarles varias verdades a sus correligionarios que desde hace meses, años incluso, traen en la mira ser los ungidos por Morena y la 4T en el 2027.

Fue el senador Juan Carlos Loera, quien también suspira por esa candidatura, quien le respondió al exdirigente estatal morenista y le pidió “unidad” al afirmar que el “duartismo” impera en Chihuahua, pero más le valía no haber abierto las teclas con las que respondió al comentario de Chaparro, pues de inmediato lo acusaron de cinismo y le recordaron su amistad con el exgobernador Javier Corral, así como de paso los señalamientos de presunta corrupción durante su estadía como delegado del Bienestar en el sexenio pasado. Así las cosas con la “unidad” en Morena.

******

Las que también traen una confrontación abierta son las hermanas Aguilar Gil, del PT. Aunque era un secreto a voces que el partido se encuentra dividido entre la diputada federal Lilia Aguilar y su hermana, la diputada local América Aguilar, ayer ésta última ya no negó que su hermana Lilia y la dirigente estatal petista, también hermana suya, Tania, apoyan de manera abierta a la diputada local Irlanda Márquez, con quien América ha tenido diferencias y divisiones que provocaron la disolución del PT como Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado, por lo que ya sin tapujos, quedó demostrado que entre familia, el distanciamiento político está a flor de piel y el petismo en Chihuahua se ha reducido a ya no ser solamente un clan, sino a pleitos familiares.

******

Para no dejar nada en la grilla partidista, quien el fin de semana continuó con su gira por los municipios del estado es el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, el cual, en compañía de la secretaria General Kenya Durán, anduvieron en Valle de Allende para reunirse con liderazgos priistas de ese municipio del sur del estado, pues a pesar de que todavía falta un tramo para el proceso electoral del 27, Domínguez también anda en la talacha política, por si acaso se van en alianza o por la libre.

******

Si hablamos de adelantados, pero esto por una causa ajena a la grilla, a cuatro años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, la administración del alcalde Marco Bonilla está echando toda la carne en el asador para lograr que los deportistas chihuahuenses logren llegar a esta justa deportiva. Es así que como muestra de este esfuerzo, es que desde el Municipio están generando que el convenio que firmó el Alcalde con el Comité Olímpico Mexicano empiece a dar frutos, porque justo ayer, el mismo Bonilla anunció que 22 atletas, siete entrenadores y cinco asistentes de la disciplina de boxeo, acudirán en próximas fechas a un campamento a las instalaciones del Comité, algo que va marcando la diferencia, porque normalmente los políticos se acuerdan de sus deportistas sólo cuando ganan medallas y otros los mandan a vender productos de catálogo para costear sus competencias.

******

Por más que lenguas viperinas han pretendido que la coordinación entre la Federación y el Estado se quede en buenas intenciones, lo cierto es que la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Maru Campos para colaborar ha ido más allá de grillas, y por tanto, los resultados están a la vista. Es el caso de lo que esa coordinación ha logrado en materia de seguridad, pues fue el propio Gobierno de la doctora Sheinbaum el que destacó que desde que inició su sexenio y se fortaleció la colaboración entre su administración y la de Maru, que los homicidios dolosos disminuyeron más de 26 por ciento en el estado de Chihuahua, lo que demuestra que esa estrategia de trabajar y dejar de politizar un tema tan sensible como la seguridad, ya rindió frutos y para muestra están los números, que dentro de su frialdad, son los que engloban los datos duros y certeros. Enhorabuena.