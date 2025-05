Morena, la carta y las tribus-Daniela y Gabriel-Acompañamiento en el 15-Mujeres con poder

Juntos, pero no del todo revueltos, así anduvieron ayer los chihuahuenses que acudieron al Consejo Nacional de Morena en donde por fin se develó la carta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la dirigencia nacional morenista que encabeza Luisa María Alcalde. Ahí, en un ambiente de jolgorio, los morenos revelaron su contenido y prometieron acatar las reglas que les impuso la inquilina de Palacio Nacional, así que ahora toca ver si los involucrados las cumplen, pues una cosa es decir que sí y otra cosa muy distinta es cumplir con el trato. Entre los puntos destacables de la famosa carta están: el valor de la unidad; honestidad, humildad y sencillez; no utilizar recursos públicos para viajes al extranjero, la no colusión con la delincuencia organizada y que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo, sin duda uno de los más importantes, sobre todo ahora que más de un aspirante a futuras candidaturas se agarra de esa influencia para hacer lo que le venga en gana. Y aunque la misiva, a decir de los líderes morenistas, no tenía especial dedicatoria, fue imposible para los ahí presentes no voltear a ver una de las asistentes cuando la carta fue destapada.

Por cierto que si de los asistentes se trata, cada quien anduvo con sus respectivas tribus. En el caso de la dirigente estatal Brighite Granados, no soltó para nada al delgado de la SADER, el exdiputado Benjamín Carrera, con quien se tomó la foto con los senadores Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, ellos sí bastante juntos, pero no así con el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, con el cual se fotografió sin los antes mencionados, mientras que Cruz hizo lo propio con el regidor Hugo González, así como con los funcionarios federales Citlalli Hernández y Mario Delgado.

En el caso de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, tampoco se mezcló con los que no son de su bando, será por eso que apareció en la foto con sus más cercanos colaboradores, entre los que destacan la delegada del Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez y el que fuera delegado del CEN morenista en el estado durante el pasado proceso electoral, el hoy diputado federal Carlos Castillo. Es decir, quedó demostrado que hasta ahorita, son tres los frentes abiertos que buscan la candidatura a la gubernatura en el 2027… y de ahí, lo que resulte.

******

Y mientras los morenos anduvieron ayer concentrados en la Ciudad de México, la que se aventó una gira de trabajo por su tierra natal, Ciudad Juárez, y también por Villa Ahumada, es la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien el viernes se reunió en la frontera con el líder del Comité Directivo Municipal, Gabriel García Cantú, con el cual ha venido trabajando de la mano desde que el exdiputado local asumió las riendas del panismo en Ciudad Juárez.

De ahí, la presidenta del Comité Directivo Estatal azul se trasladó a Villa Ahumada, en donde se reunió con la militancia que el partido tiene en ese municipio, esto como parte de la estrategia que Daniela implementó desde que se convirtió en la líder del PAN en el estado, que es el visitar todos y cada uno de los municipios para desde las bases planear la estrategia que se viene para el próximo proceso electoral.

******

Si de panistas se trata, la que anduvo muy bien acompañada durante el festejo que les organizó a los niños con motivo de su día en el Parque El Colibrí es la diputada local Joss Vega, la cual estuvo flanqueada por los dos diputados federales que representan a los Distritos 6 y 8 en San Lázaro, es decir, la panista Manque Granados y el priista Alex Domínguez, los cuales se apersonaron en la pachanga que la legisladora local les organizó a los niños de su Distrito en el ya mencionado parque.

******

Otra diputada local que aprovechó el fin de semana para aplicarse en sus actividades es Alma Portillo, y es que la legisladora de MC acudió a Jalisco para participar en el simposio nacional “Mujeres con Poder”, donde las mujeres de Movimiento Ciudadano se reunieron con activistas y miembros de la sociedad civil por la construcción de una igualdad sustantiva. Ahí, la diputada oriunda de Parral conversó e intercambió logros en la agenda legislativa con figuras de renombre nacional de la llamada fuerza naranja, temas que van desde el sistema de cuidados, padrón de violentadores de género digitales, entre otros que Portillo ha subido a tribuna del Congreso de Chihuahua.

******

Como una grata sorpresa, Orquestándola Sinfónico se voló la barda con la calidad de espectáculo que ofrecieron la noche del sábado en la concha acústica de El Palomar, donde los grupos locales prendieron a todos los asistentes con su concierto, que por cierto estuvieron ensayando durante varios meses para darlo todo en el escenario y lograr cautivar al público que recordó sus años dorados. Además de la excelente música de la orquesta Sinfónica de la UACH, los grupos locales que prendieron al público, el grupo invitado Concorde, también hubo espectáculo de luces, fuegos artificiales y hasta llamas en el escenario, que vinieron a hacer aún más emocionante este evento organizado por cuarto año por la administración del alcalde Marco Bonilla.