Maru y Xóchitl-Bonilla y su estrategia-Encuentro tricolor

Ante la gira que emprenderá la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, este fin de semana en dos ciudades del estado, Juárez y Camargo, y aunque la gobernadora Maru Campos no estará presente en los mítines que encabezará la aspirante a la Presidencia de la República, sí se reunirá con Xóchitl de manera privada, pues en primer lugar, la Góber no quiere darle cuerda a sus detractores al presentarse en los eventos de la hidalguense, a pesar de que es fin de semana, sin embargo, Maru sabe que es necesario reunirse con la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, razón por la que sí sostendrá un encuentro privado con ella para plantearle diversas inquietudes y necesidades que atañen a Chihuahua, como mayor inversión en seguridad, salud y el regreso de los apoyos al campo en caso de que Xóchitl Gálvez gane las elecciones y se convierta en la primera Presidenta de México, ya que digan lo que digan los de la acera de enfrente, la 4T ha castigado sobremanera a esta entidad norteña, pues una cosas son los programas sociales disfrazados de votos, y otra muy distinta el que se les hayan arrebatado los incentivos a los que realmente producen, además de que la migración, la falta de obra pública, las pésimas condiciones de las carreteras federales y la crisis en salud, son problemas que hablan por sí solos, aunque a un sector de la población le parezca suficiente el dinero en efectivo que se les entrega de manera bimestral que sólo compra sus voluntades, y es que siguen sin entender que esos “billetes del bienestar” no salen de los bolsillos de Andrés Manuel López Obrador, sino de los impuestos que les quitan a quienes sí producen, por lo que si así sigue la política de la 4T, en una de esas y se les acaba la gallina de los huevos de oro.

******

Si de la visita de Xóchitl Gálvez se trata, hoy a las 9 de la mañana, el coordinador de la campaña de la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Luis Aguilar, ofrecerá más detalles de la gira que emprenderá la aspirante a la Presidencia de México, quien estará mañana en Ciudad Juárez y el domingo en Camargo, eventos en los que la estructura azul, tricolor y amarilla ya está lista para llenarle las plazas a la candidata presidencial.

******

A propósito de las campañas electorales, quien en los últimos días se ha activado sobremanera es el alcalde con licencia Marco Bonilla, quien busca su reelección como presidente municipal de la capital a través de la coalición entre el PAN, PRI y PRD, y es que como coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez en el municipio de Chihuahua, Bonilla Mendoza se ha puesto las pilas en generar una estrategia real y tangible que le presente miles de votos no sólo a él, sino a la candidata presidencial y también al resto de candidatos de la coalición que van por un puesto de elección popular en la capital del estado.

Por lo que Marco Bonilla ha sido bastante enfático en dar a conocer que los programas sociales permanecerán a pesar de que la 4T no gane las elecciones presidenciales, además de que el alcalde con licencia ya tiene lista su estructura para iniciar con todo la campaña por su reelección, la cual inicia oficialmente el próximo jueves 25 de abril.

******

Muy optimista y flanqueado por Chela Ortiz, secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional que él preside, así anduvo Alejandro ‘Alito’ Moreno durante su visita a Chihuahua capital, en donde ambos mandones del partido tricolor lograron reunir a los principales liderazgos de lo que queda de la familia revolucionaria, esos que no claudicaron y huyeron a Morena apenas y el barco se hundió, priistas de cepa pues.

Así que ahí en el encuentro de la estructura tricolor con Chela Ortiz y ‘Alito’ Moreno, destacó la presencia del nuevo secretario adjunto de la Presidencia del Comité Directivo Estatal, Fermín Ordóñez, a quien de nuevo se le ve feliz con su chaleco rojo. También estuvieron muy cercanos al líder nacional priista los candidatos a diputados federales por los Distritos 5, 8 y 9, Tony Meléndez, Alex Domínguez y Noel Chávez, la secretaria General del CDE, Kenya Durán y también José Luis Villalobos García, el encargado de la afiliación al partido que iba en el primer lugar de la lista de candidatos “pluris” a diputados locales, cuya candidatura tiró el Instituto Estatal Electoral, pero que a decir del propio ‘Alito’, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación devolverá la candidatura debido a que ya declaró improcedente el sorteo por tómbola, esa suerte maldita que le tocó a Villalobos García y que casi lo descarrila de su camino sin baches hacia el Congreso del Estado.