Maru y su equipo juarense-Líderes azules con Bonilla-Daniela, la aclaración-Corral… zacatito pa’l conejo

La gobernadora Maru Campos no quiso desaprovechar el viaje que hicieron los integrantes de su equipo juarense a Chihuahua capital, los cuales estuvieron presentes en la entrega de los 40 camiones nuevos que ahora recorrerán la ruta troncal del Bowí y que conglomeró a la clase política en la explanada del parque El Palomar. Es así que la Góber, para apretar tuercas y dejar listo el engranaje, se reunió con el equipo de Ciudad Juárez en su despacho de Palacio de Gobierno, como lo son el representante del Gobierno del Estado en la Zona Norte, Carlos Ortiz, el recaudador de Rentas, Raúl García, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Austria Galindo y Sergio Nevárez, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, con quienes platicó de apretar el paso en lo que respecta a obras de infraestructura, hidráulicas y la entrega de apoyos a las familiares juarenses, además, es de resaltar que de que entre los ahí presentes, algunos ya suenan para ser las cartas fuertes del PAN con miras a recuperar territorio en la fronteriza ciudad en 2027, ya sea en busca de la Alcaldía o alguna diputación local, y es que si algo requiere el panismo juarense es meterle turbo a la chamba en las calles, y que mejor que a través de obras y servicios públicos que sean palpables para los habitantes de la frontera número uno.

Siguiendo con los ecos que dejó la entrega de los mencionados camiones último modelo, el que se llevó el agradecimiento por parte de la Gobernadora por su manera de operar en lo que respecta a los avances que ha tenido el transporte público en Chihuahua capital es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien continúa al pie del cañón como hombre clave y de confianza de la jefa del Ejecutivo, pues no sólo ha operado la mejora del transporte en la capital del estado, también ya lo hizo en Ciudad Juárez, en donde la administración de Maru Campos va por más… y para muestra el encuentro juarense antes mencionado.

******

El que no pudo estar presente durante la entrega de los 40 camiones es el alcalde Marco Bonilla, y es que el Presidente Municipal estuvo ayer en la Ciudad de México para participar en el Foro América Libre, evento que promueve las ideas democráticas y liberales en todo el continente, mismo que reunió a académicos, políticos y activistas para dialogar sobre los mejores mecanismos para combatir a la alianza autoritaria de izquierdas del Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y los regímenes autoritarios asociados a ellos que han comenzado a echar raíz en varios países latinoamericanos.

Ahí, el alcalde Bonilla participó para advertir del avance del autoritarismo e hizo un llamado a defender la democracia, además de que coincidió en el encuentro con el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero y la secretaria Nacional de Acción Juvenil, la chihuahuense Daniela Aguilar, así como con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, con los cuales el Alcalde de Chihuahua capital tuvo un acercamiento y platicó de los retos que tiene el panismo si, precisamente, pretende combatir el avance de Morena y su pseudoizquierda que acá en el norte tiene más bien personajes de ultraderecha disfrazados de guinda.

******

Pero antes de irse a la capital del país, el alcalde Marco Bonilla recibió en su despacho al marchista Julio César Salazar, uno de los atletas más destacados de la entidad. La reunión reflejó una política de apertura y cercanía real con los deportistas, porque escuchó de primera mano la experiencia del atleta en su más reciente competencia en Tokio y también reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compromiso que Salazar ha mostrado como atleta de alto rendimiento. Este gesto tiene un valor importante, porque el Alcalde no ve a los deportistas nada más como portadores de medallas, porque dentro de la administración tienen voz, respaldo y son aliados en la construcción de una ciudad más saludable, con espacios dignos y oportunidades reales para todos.

******

Fue tanto el revuelo que ocasionaron los espectaculares con su imagen y esas bardas con frases pegadoras, que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, tuvo que lanzar un video aclaratorio respecto a su estatus político y aspiraciones respecto al 2027. En él, la jefa panista aseguró que seguirá al frente del partido y que su único objetivo es fortalecerlo, es decir, continuará al frente del Comité Directivo Estatal y afirmó que no se trata de ningún destape, mucho menos de campaña anticipada, por lo que ya más de uno puede estar tranquilo, la vida sigue y la labor de Daniela Álvarez al frente del PAN también.

******

Si de aclaraciones se trata, otro que también tuvo que hacerlo es el senador neomorenista Javier Corral, quien como presidente de la Comisión de Justicia del Senado y encargado de sacar adelante el dictamen de la reforma a la Ley de Amparo, se asustó cuando desde la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su descontento por el transitorio que permite la retroactividad en

las reformas aprobadas por morenistas y aliados el miércoles en la noche, una situación inconstitucional a todas luces, pero que Corral y compañía aprobaron sin chistar. Es así que ante el rechazo por parte de la jefa de jefas, el neomorenista exgobernador afirmó que en el dictamen que se subió al Pleno, el mentado transitorio quedó eliminado, pero que se volvió a insertar mediante una reserva, por lo que “confió” en que sea la Cámara de Diputados la que les enmiende la plana tras la molestia de la Presidenta. Zacatito pa’l conejo, pues.