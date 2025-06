Maru y Álvaro-Destape moreno-Los ecos de Andy-Daniela, de gira

Apenas ayer le contamos en este mismo espacio que los ganaderos todavía están de ala caída porque no se ve para cuándo el gobierno de los Estados Unidos decida reabrir la frontera al ganado mexicano, cuando ayer mismo, la gobernadora Maru Campos se reunió con el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, con quien la jefa del Ejecutivo habló precisamente de la estrategia para mantener al estado ajeno a la plaga del gusano barrenador, a pesar de que el Gobierno Federal y su Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, se han dormido en sus laureles y la plaga continúa haciendo estragos en entidades del sur del país, sin embargo, como acá en Chihuahua es otra historia, tanto la Góber como la UGRCH se mantienen en contacto y muy alerta para que la entidad siga libre de esa plaga, así que para ello es que el trabajo en conjunto continúa, y la tarde del miércoles eso quedó demostrado con el encuentro entre Maru Campos y Álvaro Bustillos, todo ello a pesar de las trabas por parte de la SADER y su inoperancia.

******

Éramos muchos y parió la abuela. Así quedó resumido el autodestape que se aventó el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, respecto a que sí buscará ser tomado en cuenta por el partido guinda para la candidatura a la gubernatura de Chihuahua en el 2027, a pesar de que como él mismo señaló, tienen aspirantes de sobra que, por cierto, le llevan muchísima ventaja en eso de las campañas adelantadas.

Hubo quienes lo tomaron con reserva y ven plan con maña en el destape del morenista, aunque más bien se trata de una estrategia por parte de su grupo político y esto obedezca a lo que traiga en manos la secretaria del Bienestar de la 4T, Ariadna Montiel, pero de que ya don Cuauhtémoc está en la lista de los suspirantes, eso no lo dude, así que en una de esas, de rebote le cae una diputación federal o de plano por lo que suspira realmente, que es la candidatura de Morena a la alcaldía de Ciudad Juárez.

******

Ya que andamos con los morenos, los malosos nos contaron el por qué de la reciente visita del secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, Andy “no me llamen Andy” López Beltrán, el cual en días pasados se reunió con el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar. La razón, dicen los que saben, fue para reiterarle a Cruz que no se baje de la carrera por la candidatura morenista a la gubernatura, que todavía no se sabe a ciencia cierta si van con un aspirante hombre o mujer, y como de plano Pérez Cuéllar representa un capital político y electoral bastante importante para el morenismo, es que prefieren tenerlo en su bando y que no se vaya del redil si es que le vuelven a negar a la candidatura grande, como ya ocurrió en el 2021 que se la dieron al actual senador Juan Carlos Loera.

******

Ya que andamos con la grilla y las estrategias políticas, la que se aventó una gira por municipios serranos y del noroeste para reunirse con la militancia, es la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien ha cumplido con su promesa de visitar cada uno de los municipios del estado y encontrarse con los militares azules que siguen al pie del cañón. Es así que ayer, la jefa de los panistas en la entidad, acudió a Madera, Gómez Farías, Temosáchic y Matachí, en donde sostuvo varias reuniones con la militancia azulada para ir plantando cara al próximo proceso electoral, pues aunque todavía falta, es necesario armar un plan que les permita hacer frente a la ola guinda que se ha extendido en los últimos años.