Maru, Sheinbaum y la logística-Panistas en Durango-Campaña anti elección judicial-Polémica en la SCJN… y en el TSJE

Un tema de logística fue lo que evitó que la gobernadora Maru Campos estuviera en Guadalupe y Calvo a la hora del evento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya todo estaba listo para su llegada, sin embargo, cuestiones ajenas a la voluntad de la jefa del Ejecutivo chihuahuense impidió que, junto a la Presidenta de México, encabezara la restitución de tierras a la los pueblos indígenas que habitan ese municipio de la Sierra Tarahumara. Ya más de tres enemigos políticos se frotaban las manos para soltar el rumor de que ambas estaban distanciadas, pero nada más alejado de la realidad, cuando si algo ha caracterizado a la actual administración del Gobierno Federal y también al Gobierno del Estado, es precisamente una relación de cordialidad y cooperación, por más que algunos morenistas hayan querido meter cizaña.

******

Por cierto que quienes tuvieron que apechugar el no ser muy santos de su devoción unos de otros, son precisamente los morenos que acudieron a Baborigame para estar presentes en el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues sin distinciones de tribus internas, los morenistas, tanto diputados locales y senadores, fueron colocados prácticamente unos enseguida de otros.

Tal es el caso del senador Juan Carlos Loera y el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, quienes compartieron el mismo espacio a pesar de no hacer buenas migas en cuanto a grilla interna se refiere, sin embargo, ambos supieron mantener las formas e incluso Loera aprovechó el saludo de Sheinbaum para entregarle un presente que llevó a la Presidenta… todo esto mientras la senadora Andrea Chávez captaba el momento en un celular. No cabe duda que se le cuadraron a la jefa.

******

Y mientras los morenistas andaban más que felices y hasta olvidaron sus diferencias internas por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, los panistas chihuahuenses andaban en Durango. Y es que todos los integrantes de la bancada que coordina Alfredo Chávez, acudieron a la Plenaria azul que se realizó en la capital duranguense, en donde estuvieron presentes el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, así como los coordinadores en el Senado y en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya y Elías Lixa.

Por supuesto, y tal como se lo adelantamos, también acudió la dirigente estatal de Acción Nacional, Daniela Álvarez, quien participó en la reunión de jefes estatales, además de que estuvo en varios eventos de campaña, pues es de recordar que este domingo 1 de junio, en Durango también hay renovación de sus 39 alcaldías.

******

Si de elecciones se trata, la que nomás no prende en su convocatoria para emitir el voto es la elección judicial, sobre todo a nivel federal, pero lo que sí se ha encendido es la campaña en redes sociales para que la ciudadanía no salga a votos “y no participe de la farsa”, tanto, que ya hasta el expresidente Vicente Fox se posicionó al respecto y pidió no votar para no hacerle el caldo gordo al gobierno de Morena.

******

Luego del lamentable accidente del Buque Cuauhtémoc, el cual chocó contra el puente de Brooklyn en Nueva York y que dejó dos personas muertas y varios heridos, trascendió que previo al incidente, morenistas estuvieron en el Buque para promover el voto a favor de la ministra Lenia Batres, lo que por supuesto desató la molestia entre un sector de la ciudadanía y despertó el victimismo entre los fanáticos de Morena, acusando que se lucra con la tragedia, como si los que hoy están en el poder no se cansaran de hacer lo propio durante años y que por ende eso les permitió estar donde ahora están. Así las cosas con la doble moral de la 4T.

Por cierto que si de aspirantes al Poder Judicial se trata, aunque este del Estado, los malosos nos comentaron que existe molestia entre candidatos a magistrados por la “ventaja” que traen algunos, y uno de ellos es presuntamente el magistrado Gerardo Acosta, quien anda en campaña para ser electo y mantenerse en las filas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Según nos dicen, el magistrado ha hecho uso de recursos del TSJE, como por ejemplo el vehículo que tiene asignado, para hacer proselitismo y emprender giras por el estado, lo que ya fue detectado por otros candidatos a las magistraturas que no están en igualdad de condiciones para promover el voto y hacer campaña.