Maru, la advertencia-Lectura de café-Panistas… en sus marcas-Borrón y Cuenta Nueva

“Ya estuvo bueno de esas tonterías”, así, con esa frase, la gobernadora Maru Campos anunció ayer que interpondrá una denuncia por daño moral en contra de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a quien desde hace rato se le ha hecho fácil acusar a diestra y siniestra, y sin pruebas, a varios liderazgos panistas de ser corruptos, y tal como se lo advertimos en este mismo espacio tras el relanzamiento del PAN, la jefa del Ejecutivo chihuahuense fue blanco de esas acusaciones por parte de Alcalde Luján, a quien se le hizo fácil publicar un documento en donde lanzaba señalamientos en contra de panistas y en donde acusó a Maru de que se hayan incrementado los casos de corrupción durante su sexenio, algo similar a lo que hizo el pasado 29 de agosto que estuvo de visita por este estado del que su madre es originaria, es así que esa actitud de falsa superioridad moral con la que se pasean los morenistas tal parece que ya cansó a la Gobernadora, quien le pidió a Luisa María prepararse para lo que viene, que es una denuncia por acusar sin pruebas… mientras que al interior del morenismo, Alcalde Luján arropa y defiende a varios personajes que traen hasta órdenes de aprehensión por corruptos, pero que por taparse con la misma cobija de la 4T, ahí sí le gana la ceguera selectiva. En definitiva, algunos morenos se muerden intensamente la lengua, pero eso no implica que dejen de hablar.

******

Por cierto que apenas y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respondió a la gobernadora Maru Campos, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Briguite Granados, lanzó un mensaje de apoyo a su líder nacional, eso mientras otra polémica envuelve a la senadora Andrea Chávez, a quien en medio de los señalamientos de la existencia de supuestos audios que la involucran a ella y al senador Adán Augusto López en insultos vulgares contra la presidenta Claudia Sheinbaum, tal parece que la juarense ha vuelto a desobedecer a la inquilina de Palacio Nacional en eso de frenar los actos anticipados de campaña, pues ahora no son las ambulancias y espectaculares con su imagen, ahora son los vasos con café que Chávez Treviño y su equipo entregaron el lunes a empleados de maquila en Ciudad Juárez, los cuales traen la imagen de la senadora morenista que junto a López Hernández ha cavado su tumba política por los escándalos de presunta corrupción y tráfico de influencias que los envuelven a nivel nacional, pero que la impunidad con la que se manejan y esa superioridad moral que ya es digna de análisis psiquiátrico, les permiten ir por la vida como si nada pasara.

******

Ya con la llegada de las nueva dirigencia municipal a cargo de César Komaba, el anuncio oficial del relanzamiento del partido y la toma de protesta de sus consejeros, ayer quedó instalada de manera formal la mesa del Sistema PAN en Chihuahua capital. La instalación estuvo encabezada por la dirigente estatal Daniela Álvarez y el alcalde Marco Bonilla, así como por Komaba y el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, y en representación de los regidores ahí anduvo Isela Martínez, además de que también estuvo la jefa nacional de Acción Juvenil, Daniela Aguilar.

Es así que con la instalación del Sistema PAN en la capital, los azules buscan fortalecer el trabajo territorial y la unidad del partido con miras al proceso electoral del 2027, razón por la que ahí también estuvieron los diputados locales que representan a los cinco Distritos capitalinos: Nancy Frías, Joss Vega, Carla Rivas, Carlos Olson y el ya mencionado Alfredo Chávez, todo esto mientras ayer mismo se enteraban de la más reciente encuesta de RUBRUM, en donde Acción Nacional sigue fuerte en Chihuahua capital, pero anda atrás de Morena en lo que respecta a la gubernatura, y es que Ciudad Juárez sigue siendo el talón de Aquiles del PAN, y es ahí en donde deberán redoblar esfuerzos si pretenden un escenario halagüeño para el ya no tan lejano 2027.

******

Ya que mencionamos Ciudad Juárez, el que estará hoy en esa frontera es el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Pepe Granillo, mismo que encabezará el anuncio de lo que será el programa de “Borrón y Cuenta Nueva” acompañado del subsecretario de Ingresos de esa dependencia, Daniel Jaime. El anuncio viene a calmar las aguas ante la ola de críticas que se desataron en redes sociales por los impuestos accesorios que se sumaron a los adeudos en la revalidación vehicular, es decir, los morosos “descubrieron” lo que significan los recargos por no pagar a tiempo y se hizo una bola de nieve, la cual podrá ser desecha si los ciudadanos aprovechan los descuentos que están por comenzar en noviembre a pesar del incumplimiento en el pago de sus impuestos… y es que la morosidad está tan normalizada en el país, que cuando se les sanciona, se pone el grito en cielo como ya ocurrió en días pasados.

******

El que está de luto es el exgobernador César Duarte, y es que anoche trascendió la noticia del fallecimiento de su hermano Sixto, piloto aviador que murió a los 70 años de edad y por lo que el exmandatario estatal que todavía está sujeto a varios procesos penales, comenzó a recibir condolencias de sus más cercanos excolaboradores, los cuales lamentaron el fallecimiento de su hermano, quien desde hace algún tiempo padecía de una enfermedad renal. Descanse en paz.

******

Ante los problemas de salud mental entre adolescentes que se han convertido en una alerta social, el alcalde Marco Bonilla vuelve a demostrar que su administración gobierna con sensibilidad y visión humana con el arranque del programa “Conecta Contigo” en 22 escuelas de la capital, lo que refleja una preocupación de toda una administración por la salud emocional de las y los jóvenes, al abordar de forma integral temas como la prevención del suicidio, embarazos adolescentes, adicciones y malnutrición, con este programa donde participa Municipio y la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Y es que Bonilla ha entendido algo fundamental, la salud mental también es política pública y las políticas públicas de su administración no se limitan a la infraestructura o la seguridad, sino que se extiende a los espacios donde se forman los ciudadanos del futuro, a través de talleres, charlas y actividades en coordinación con asociaciones civiles especializadas, para crear entornos protectores, promover conductas asertivas y fortalecer las herramientas emocionales de los adolescentes.