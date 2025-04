Maru, a CDMX en defensa del agua-Morena vs Morena-Reunión tricolor-Recorridos serranos

Bajo la premisa de “nadie está obligado a lo imposible”, hoy la gobernadora Maru Campos estará en la Ciudad de México para reunirse con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con quien hablará de la amenaza lanzada por Donald Trump respecto al pago del Tratado de Aguas de 1944. Lo cierto es que como la propia Maru lo dijo ayer, las presas de la cuenca del Conchos están prácticamente vacías, tan es así que no hubo ciclo agrícola por las paupérrimas condiciones en que se encuentran La Boquilla y Las Vírgenes, y en lo que respecta al Granero, el ciclo agrícola en el Distrito 090 ha sido muy controlado. Por ese motivo y porque la sequía no parece ceder, es que la Gobernadora estará hoy en la capital del país para la reunión con la titular de la Segob y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, con los cuales buscará la manera de resolver por la vía diplomática que en lo que respecta a Chihuahua, enviar agua para el pago del Tratado es prácticamente imposible, sin embargo, con todo y ello, y ante el llamado de las autoridades federales a la jefa del Ejecutivo chihuahuense para buscar una solución, demuestra que la relación Federación-Estado es complemente distinta a la que hubo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de la crisis por la sequía y con tal de no quedar mal con su temido Trump, habría enviado ya a la Guardia Nacional a abrir las presas para quedar bien con el bully norteamericano, sin importarle perjudicar a los chihuahuenses de la región de la cuenca del Conchos, tal como lo hizo en 2020. Pero acá es otra historia y el gobierno de Claudia Sheinbaum ha llamado a la Gobernadora para que juntos busquen una solución que no ponga en riesgo a los chihuahuenses, pero que tampoco le de pretextos a Trump para hacer con México lo que le plazca.

******

El melodrama Morena vs Morena seguirá hoy su curso y en horario estelar. Y es que después de que el fin de semana se le lanzó a la yugular a la diputada local Brenda Ríos, hoy el senador Juan Carlos Loera ofrecerá una rueda de prensa en Ciudad Juárez, en donde lo más seguro es que el tema a tratar y desmenuzar sean las acusaciones que lanzó contra la legisladora morenista, a quien la señala de “derechista” disfrazada y de pertenecer al “cartel del agua”, ese que saqueó los pozos en la región noroeste.

La cita es hoy en la casa de enlace del senador de Morena a las 11 horas, en donde lo más probable es que salgan a relucir también las acusaciones que lanzó en contra del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y contra la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, y ojalá se acordara también que en ese mismo saco de “derechistas disfrazados de izquierda” también entra el exgobernador Javier Corral, pero como ese es su cuate, a Loera, por más que tenga razón con los antes mencionados, pierde credibilidad cuando a Corral lo defiende o simplemente lo justifica. O todos coludos o todos rabones, ¿no?

******

Los que parece que han optado por la unidad por encima de cualquier interés personal, son los priistas que representan al estado y lo que son del estado, pero que representan al Comité Ejecutivo Nacional. Es así que ayer, en un conocido restaurante muy grillo del Centro de Chihuahua capital, el dirigente estatal de la familia revolucionaria, Alex Domínguez, se reunió con el diputado local y coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, José Luis Villalobos, además de con el delegado del CEN, José Benites, esto después de las declaraciones de Villalobos de que desde la dirigencia nacional y todos los priistas del estado trabajarán de la mano con los nuevos dirigentes municipales que, precisamente, tomaron protesta de manera oficial el sábado pasado. A limar cualquier aspereza, si es que se quiere ser competitivo el próximo proceso electoral.

******

Si de priistas se trata, el que continúa de visita en los municipios serranos que pertenecen a su distrito es el coordinador de la bancada en el Congreso local, Arturo Medina, el cual, acompañado del secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, ha estado entregando apoyos a los habitantes del Distrito 22, así que ayer tocó el turno en el municipio de Guachochi y en los próximos días, según nos enteramos, los recorridos continuarán por parte del legislador del PRI, quien además, este día y como parte de la última sesión ordinaria de la Semana Santa, presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para que las personas integrantes de los pueblos indígenas reciban atención médica en su lengua.

******

Los malosos nos comentan que a Morena le gusta sacar ventaja de todo, hasta con los tianguistas de la avenida Equus, pues resulta que en redes circula un video de unos vendedores ambulantes inconformes con la reubicación, sin embargo, al consultar con los más enterados, supimos que la inconformidad radica en un líder, identificado con este partido guinda, que antes les cobraba hasta 800 pesos a cada vendedor y que se les terminó su minita de oro, cuando los demás vendedores se enteraron que el Municipio cobraba 190 pesos anuales por permiso.

Ahora este líder de los tianguistas, a quien se le terminó el negocio, anda moviendo las aguas porque los vendedores prácticamente se están ahorrando 800 pesos por semana al tramitar su permiso directamente en el Municipio y claro está que no se iba a quedar conforme, por eso el lío que se armó en redes ante el negocio que le frustraron.