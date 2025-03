Los intocables de la 4T-Moreira vendrá-Granillo a la CMIC-Bonilla y los bomberos

Ahora sí que ayer el Congreso de la Unión se convirtió en escenario de defensores de impresentables. Por un lado, en la Cámara de Diputados, legisladores de la 4T y hasta del PRI defendiendo a un presunto agresor sexual como lo es Cuauhtémoc Blanco, y por el otro, desde la tribuna del Senado, su presidente, Gerardo Fernández Noroña, saltando en defensa de su colega neomorenista Javier Corral. Pero como diría Jack, vámonos por partes. En primer lugar, lo de exonerar al exfutbolista y exgobernador de Morelos dividió a los partidos de la 4T, pues entre los propios morenistas hubo quienes votaron en contra de dejarlo impune y que enfrentara una investigación al quitarle el fuero, sin embargo, en su mayoría, que es bastante amplia, optaron por brindarle esa red de protección al “Cuauh”.

En lo que respecta a los diputados de Morena por Chihuahua, los que con su voto ayudaron a mantenerle el fuero son Armando Cabada y Héctor Murguía; por el Verde, Alejandro Pérez Cuéllar y quienes más sorprendieron son los priistas, los cuales se sumaron a la mayoría de la 4T para salvarle el pellejo al “ídolo americanista”: se trata de Alex Domínguez, Chela Ortiz, Tony Meléndez y Noel Chávez, mientras que la “ruptura” vino por parte de los petistas, ya que Lilia Aguilar, Greycy Durán y Roberto Corral votaron en contra del dictamen que lo exoneraba, al igual que el emecista Alfredo “El Caballo” Lozoya y las panistas Manque Granados y Rocío González, ésta última, quien se dejó ir con todo en contra de los que defendieron a un presunto violentador sexual, al afirmar que se priorizaron los intereses partidistas por encima de la justicia y la dignidad de las víctimas. Así las cosas en San Lázaro…

Mientras que en el Senado, el que también puso por encima los intereses partidistas, pero este del sentido común, es el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, el cual se hizo el indignado y defendió al neomorenista Javier Corral luego de que el empresario Eduardo Almeida lo confrontara en el Aeropuerto de la ciudad de Chihuahua el jueves pasado. Desde el Senado, Noroña afirmó que Corral Jurado es una “víctima” y exigió a la FGR actuar en contra de Almeida, debido a que el empresario tiene un proceso penal abierto. En resumen, no cabe duda que el estar bajo el manto protector de Morena y la 4T, lo que provoca es que no importa qué tanto delincas, siempre saldrás impune si se está del “lado correcto de la historia”… y si no, que le pregunten a Andrea Chávez.

******

Pues en medio de la “sorpresa” que supuso que los diputados federales priistas defendieran el fuero de Cuauhtémoc Blanco y acataran la institucionalidad del tricolor, será la semana entrante cuando precisamente ande en este terruño chihuahuense el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, de quien se espera una gira de trabajo por la capital del estado y que encabece varios encuentros con la militancia tricolor, los cuales ya lo esperaban desde esta semana.

******

Tal como le adelantamos en días pasados, hoy estará en las instalaciones de la CMIC el secretario de Hacienda del gobierno estatal, Pepe Granillo, a quien le tocará el turno de ser el invitado especial de los constructores, los cuales no han dejado títere con cabeza en eso de invitar a funcionarios de los tres niveles de Gobierno. Es así que hoy a las 8:30 horas, el encargado de las finanzas de la administración de Maru Campos, estará con los empresarios de la construcción que encabeza Julio César Mercado.

******

El que luego de su gira por la Ciudad de México tendrá hoy una agenda bastante ocupada es el alcalde Marco Bonilla, el cual se reunirá temprano con elementos del Cuerpo de Bomberos que se fajaron durante el incendio en la bodega de Milano el pasado 14 de marzo, para de ahí acudir la sesión de Cabildo y después encabezar el evento en donde se declarará oficialmente a Chihuahua como “Ciudad Heroica”. Por lo pronto, ayer los bomberos volvieron a demostrar su valía al atender y sofocar el incendio en una tarimera al sur de la capital.