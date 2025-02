Los candidateables por la capital-Respaldo a ganaderos-Viene líder nacional de COPARMEX-Maru y la cúpula panista

Ruidito, ruido y ruidazo provocó otra encuesta que en esta ocasión lanzó RUBRUM, pero ahora para los involucrados en la carrera por la alcaldía de Chihuahua capital, en donde varios son los que suspiran y pocos los que verdaderamente aspiran en realidad, pero como a las casas encuestadoras les encanta generar polvareda, pues la grilla no se hizo esperar en los corrillos políticos, sobre todo porque en el caso del PAN, que según RUBRUM aventaja con casi 10 puntos porcentuales a Morena, la que está a la cabeza como favorita para quedarse con la tan deseada candidatura azul para la Presidencia Municipal de la capital del estado es la diputada federal Manque Granados, seguida por el fiscal General César Jáuregui y en tercer lugar el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez, mientras que en cuarto apareció Rafa Loera, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno estatal, seguido ni más ni menos que por el empresario Jorge Cruz Camberos, vaya, en el caso de los suspirantes azules, RUBRUM le puso variedad, no así en Morena, que como partido está en el segundo lugar de las preferencias en Chihuahua capital y como candidateables guinda aparecen tres que ya fueron candidatos a la alcaldía: el expriista Marco Quezada, que ya fue presidente municipal en el 2010 y perdió la elección ya pintado de guinda en el 2021; el otro es el expanista Miguel La Torre, quien fue el candidato de Morena que perdió en el 2024, mientras que Miguel Riggs la perdió dos veces, una como panista en el 2013 y la otra como naranja en el 2021, así que la única dizque novedad, y eso a medias, sería Brenda Ríos, quien no ha sido candidata a la Presidencia Municipal de Chihuahua, pero sí lo fue a la gubernatura en el 2021 cuando todavía andaba con el partido Verde.

Mientras que en el PRI, aunque anda en un lejano tercer lugar en las preferencias a decir de RUBRUM, lo cierto es que ahí en la interna quien lleva las de ganar es el actual líder de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, el cual trae más del 64 por ciento del visto bueno, frente al más del 35 por ciento del diputado José Luis Villalobos, a quien también metieron a una posible contienda.

******

Ya que mencionamos al PRI y a los legisladores locales, el que presentó una iniciativa para blindar al estado de Chihuahua de las condiciones insalubres que afectan al ganado y que tanto problema han causado en los últimos meses, es el coordinador de la bancada tricolor en el Congreso local, Arturo Medina, el cual busca incluir en el Código Penal del Estado, diversas sanciones para quienes incumplan con las medidas zoosanitarias y así solidarizarse con el gremio ganadero, tan afectado en las últimas semanas por las maneras tan laxas en que el Gobierno Federal se comporta ante este tipo de situaciones que afectan la sanidad animal.

Además, y continuando con las acciones legislativas y ante la crisis de inseguridad que se vive en Guadalupe y Calvo, el que solicitará que se declare estado de emergencia por narcoterrorismo en ese municipio es el diputado naranja Francisco Sánchez, así como lo lee, el legislador local tiene preparada una proposición con carácter de punto de acuerdo para exhortar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a que presente ante el Congreso de la Unión una declaratoria de estado de emergencia en Guadalupe y Calvo, además de que se implemente el Plan DN-III, y es que todo indica que los dronazos de los últimos días le han dado más vuelo a Sánchez en eso de probar que el narcoterrorismo existe, aunque no lo quieran tipificar.

******

Pero mientras diversos municipios del estado de Chihuahua arden por la violencia provocada por el narcotráfico, que no es otra cosa que de índole federal, el que prefiere jugarle al político es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la 4T, Omar García Harfuch, quien ayer anduvo en la plenaria de los senadores de Morena, y aunque la excusa fue presentarles “prioridades legislativas en materia de seguridad y combate al crimen”, lo cierto es que el verdadero combate sería estar más atento a lo que ocurre en todo el país: hechos de sangre vinculados con el narcotráfico y los cárteles.

******

Los malosos que le saben a la tenebra empresarial nos confirmaron que hoy estará en la ciudad de Chihuahua el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra, quien está invitado a la toma de protesta del que será el nuevo líder de ese órgano que aglomera a los patrones del estado, Jorge Treviño, quien tomará la estafeta que le deja Chava Carrejo, evento que se realizará esta noche en el Sheraton y al que están invitados no nada más chicos de peluche del estado y otras latitudes del país, también la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla.

******

Ya que mencionamos a la gobernadora Maru Campos, ayer la mandataria chihuahuense tuvo un encuentro con la cúpula del Partido Acción Nacional, y es que la Góber se reunió con sus homólogos de Guanajuato, Libia Dennise García; de Querétaro, Mauricio Kuri y de Aguascalientes, Tere Jiménez, así como con los coordinadores de los diputados federales y senadores del PAN, Elías Lixa y Ricardo Anaya, los cuales fueron convocados por el dirigente nacional azul, Jorge Romero, quien fue el que presumió ese encuentro de altos vuelos por parte del panismo en la capital del país.