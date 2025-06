Lluvias agridulces-Riggs y el TEE-Que siempre no, dice Andrea-Aplastante mayoría

Aunque llegaron las lluvias, todavía insuficientes para acabar con casi tres años de sequía extrema, pero que por fin han mitigado un poco los estragos en el campo chihuahuense, no todo es felicidad para quienes viven de ello, y es que por más que los ganaderos han luchado por mantener el estatus zoosanitario y dejar fuera a la plaga del gusano barrenador del estado, cada vez se ve más lejana la reapertura de la frontera de los Estados Unidos para la exportación de ganado, razón por la que las pérdidas para los grandes, medianos y pequeños ganaderos continúan acumulándose conforme avanzan los días y el Gobierno Federal, a través de la SADER, de plano sólo esté como espectador viendo cómo el gusano barrenador se propaga en estados del sur del país, ya no nada más entre bovinos, también en humanos, así que a seis semanas de este nuevo cierre fronterizo por parte de las autoridades estadounidenses, no hay para cuándo el vecino país decida reabrir su frontera y por tanto, los ganaderos, en especial los pequeños, sufren las consecuencias de la ineptitud y corrupción que imperan por parte de autoridades en la frontera mexicana con Centroamérica.

******

El que se apersonó en las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral para reunirse con los magistrados, es el regidor neomorenista Miguel Riggs, quien sostuvo un encuentro con el magistrado presidente del TEE, Hugo Molina y con las magistradas Roxana García y Adela Jiménez, luego de que en mayo, el Pleno del Tribunal lo absolviera de la denuncia que la síndica Olivia Franco interpuso en su contra, después de aquel insulto que le espetó en plena sesión virtual entre regidores de la Comisión de Hacienda y que aún así, el TEE hizo oídos sordos y decidió salvarle el pellejo al expanista y exemecista.

Sin embargo, días después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le enmendó la plana al TEE Chihuahua, al cual le ordenó emitir una nueva sentencia basada en una verdadera visión de género, pero todo parece indicar que Riggs fue a endulzarles el oído a los magistrados, con quienes solicitó reunirse, tan es así que a la que se le notaba feliz por la visita es a Adela Jiménez, la cual es del mismo grupo político del ahora regidor de Morena y por tanto guardan en alta estima al exgobernador Javier Corral, así que a ver qué resuelven los magistrados del TEE en este enfrentamiento que continúa entre el edil neomorenista y la síndica de la Capital.

******

Si de morenos se trata, quien aprovechó el receso legislativo y de paso sus redes sociales para reforzar la campaña de afiliación por parte de Morena, es la presidenta del Congreso local, Elizabeth Guzmán, la cual usó su muro de Facebook para llamar a sus seguidores a afiliarse al partido guinda, dar click en el enlace y de ahí vendrá la comunicación por parte de su equipo para completar la afiliación, es así que a poco más de dos meses de dejar la Presidencia del Legislativo, la diputada morenista ha vuelto a hacer trabajo partidista, aprovechando que el periodo ordinario concluyó hace casi un mes.

******

Y para no dejar algo en el tintero morenista y legislativo, anoche, la senadora Andrea Chávez se descartó para buscar la presidencia del Senado que aún ostenta Gerardo Fernández Noroña y que tendrá alternancia a partir de septiembre, sin embargo, con todo y que sonaba fuerte para suceder al polémico legislador, la también polémica senadora dijo que prefirió al “pueblo” y de paso anunció una nueva gira por los 67 municipios del estado de Chihuahua en un espacio de 60 días, así que como dirían los malosos, o se le cebó la Presidencia de la Cámara Alta o de plano sí optó por continuar con su campaña anticipada por la gubernatura.

******

Para cerrar los temas legislativos, y por más que panistas, priistas y naranjas dieron batalla en Tribuna del Congreso de la Unión, anoche quedó aprobada la nueva Ley de la Guardia Nacional, lo que militariza aún más la seguridad en el país y les otorga nuevas facultades que, a decir de la oposición, vendrá a derrumbar más el poder civil y hasta vulneraría los derechos humanos, ya de por sí tan endebles y pisoteados. Entre los priistas que más se opusieron en Tribuna fueron los chihuahuenses Chela Ortiz y Alex Domínguez, a quienes de poco les sirvió el rechazo, pues de nueva cuenta, Morena y sus aliados utilizaron su mayoría para aprobar dicha Ley que ya pasó al Senado.

******

Las oraciones que el alcalde Marco Bonilla hizo en El Vaticano para que el cielo mandara lluvia al parecer tuvieron un efecto inmediato, tan inmediato que la Coordinación Municipal de Protección Civil, sigue con la alerta ya que el pronóstico de lluvias se mantendrá por lo menos toda la semana, aunque en menor intensidad. Por lo pronto, gracias a los operativos y monitoreo de las zonas bajas o cruces inundables, el reporte de incidentes ha permanecido sin novedad, salvo un conductor que quiso convertir su camioneta en todo terreno y terminó arrastrado por la corriente, pero de ahí en más la gente parece que ha tomado conciencia o por lo menos ha visto por todos los medios las alertas que desde el Gobierno Municipal ha lanzado para advertir los peligros por cruzar las corrientes. Por cierto, el Alcalde estará de vuelta a sus labores mañana, luego un retraso en su vuelo.