Lecturas ocultas-¿Fracaso moreno?-Luto electoral

Varias lecturas políticas se le pueden dar al mitin de la candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, y no sólo sus propuestas o el acarreo masivo a la Plaza del Ángel. Esa insistencia de denunciar la presunta compra de votos y credenciales de elector dos días seguidos, tanto en Durango como en Chihuahua, además de pedirles a los ahí presentes que convenzan a 10 de sus conocidos para que voten por ella y por los candidatos de Morena, dejan en entredicho que ya no está tan confiada en los resultados que pueda arrojar la jornada electoral del 2 de junio, a pesar de presumir las encuestas que supuestamente la colocan encima hasta 30 puntos de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, además, esa entrevista ofrecida a principios de semana a nivel nacional, en donde Sheinbaum dudó en decir que sí aceptará el resultado de las elecciones, le favorezca o no, debería encender ciertas alarmas al interior del morenismo, pues esa soberbia con la que se condujo toda la campaña, ayer en la ciudad de Chihuahua no se vio tan latente. ¿Será que saben algo que las encuestas no reflejan realmente o se dio cuenta que la soberbia es muy mala consejera? Es pregunta cuya respuesta, los opositores deberían analizar a fondo y aprovechar esa actitud ya no tan victoriosa de la doctora.

Además de que ese “poderío” que el morenismo presume un día sí y el otro también, ayer quedó a deber bastante, pues a pesar del operativo acarreo, no lograron llenar la plancha de la Plaza del Ángel. Es así que la movilización de toda la estructura de Morena en el estado, solo logró concentrar a poco más de 3 mil 500 personas para el cierre de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum en la capital, con todo y los “acarreados” que trajeron desde la Sierra Tarahumara y Juárez.

Los malosos nos reportan que los morenistas utilizaron 74 camiones que llegaron a la capital, de los cuales 30 salieron de Guachochi y Guadalupe y Calvo, el resto de Ciudad Juárez, pero llegaban casi vacíos porque pocas personas aceptaron hacer el viaje.

Además, corrió el rumor que en las universidades los alumnos promorenos, esos a los que Sheinbaum subió al templete, ofrecían 300 pesos a cada estudiante para acudir al evento y así no se viera que la mayoría eran abuelitos amenazados con quitarles su apoyo del Bienestar, pero ni aun así llenaron.

Por lo que si se comparan los números, la Marea Rosa reunió a más personas el domingo pasado, porque ese día sí llenaron la plancha de la Plaza del Ángel, incluso hasta el candidato a presidente municipal Marco Bonilla, tuvo mayor asistencia al encuentro con mujeres en Expo Chihuahua, porque de las 400 mesas instaladas cada una con 10 sillas, todas fueron ocupadas y hasta algunas estuvieron de pie. Así las cosas con el choque de números en la capital del estado.

Pero mientras eso sucedió con el tan cacareado mitin de la 4T y su candidata presidencial, quienes tienen una oportunidad de oro para demostrar lo que argumentan una y otra vez, de que Chihuahua capital es territorio antimorena, son precisamente el PAN, PRI y PRD con el mega evento que alistan este sábado, mismo que representa el cierre de campaña del candidato a la alcaldía, Marco Bonilla y también de Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición a la Presidencia de México, evento en el que tienen el chance de mostrar que la elección presidencial no está decidida y que todo puede suceder el domingo 2 de junio, pues con las frases que se aventó Claudia Sheinbaum ayer en la Plaza del Ángel, la no tan nutrida afluencia a pesar del acarreo y las simpatías que la coalición opositora a la 4T levanta en Chihuahua, está todo servido para que las estructuras del PAN, PRI y PRD se luzcan en El Palomar.

Vaya tragedia lo sucedido anoche en Nuevo León durante el evento de Movimiento Ciudadano. Nueve fueron las personas que fallecieron tras el colapso del templete en donde el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez y la candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Lorenia Canavati. La tragedia ha enlutado a ese estado y a todo el país, así como al proceso electoral, el cual de por sí ya estaba manchado por los crímenes en contra de candidatos, y aunque esto se trató de un accidente, la muerte de nueve personas y el hecho de cómo ocurrió, enluta por completo una elección que en el aspecto de seguridad está por completo mermada. Descansen en paz.