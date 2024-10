Las denuncias de Daniela-Más comisiones-TEE y la nueva sede

La guerra sucia y el fuego “amigo” se soltaron en contra de quien en definitiva será la próxima presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez, por más que desde el ala, muy caída por cierto, de lo que queda del corralismo en el partido azul, aunque él ya es muy moreno, le hayan puesto “competencia” interna con el registro de Cristina Jiménez. El caso es que Daniela no solamente ha sido blanco de presunta violencia política en razón de género por parte de un personaje al que ayer mismo denunció ante la Fiscalía, resulta que también algunos “sagaces” han estado solicitando firmas a su nombre, cuando en realidad desde el pasado 28 de septiembre, Álvarez entregó las requeridas y muchas más cuando se registró formalmente, por lo que la exdiputada federal y excandidata al Senado alertó a la militancia panista de la jugarreta que le pretenden aplicar, pues no sólo piden las firmas, también las credenciales de elector.

******

Hoy continuará en el Congreso del Estado la instalación de más comisiones legislativas y este día tocará el turno a la que fue más disputada. Se trata de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas que preside el priista Arturo Medina, quien también es el coordinador de la bancada tricolor.

Es así que el pastor del Grupo Parlamentario del PRI andará de gala durante la instalación de dicha comisión, pues no sólo se esperan autoridades estatales tales como el titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado, también andarán gobernadores indígenas que acompañarán al exalcalde de Balleza que logró quedarse con la presidencia de dicha comisión a pesar de los berrinches de Morena.

******

Otros que también andarán muy contentos, pero ellos el lunes que viene, son los magistrados que integran el Tribunal Estatal Electoral y que preside Roxana García. Y es que a las 10 de la mañana de la semana que está por comenzar, los magistrados García, Gabriel Sepúlveda y Hugo Molina, acompañados de autoridades de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal, encabezarán la ceremonia de demolición del edificio que se adquirió enfrente de las actuales instalaciones del TEE que se ubican en la colonia Santo Niño, para así comenzar con la construcción de unas nuevas oficinas justo frente a las actuales.

******

Todo un éxito fue la presentación del cantante Ricky Martin en la Plaza del Ángel como parte del FICH y del FICUU, pues ante más de 39 mil personas, según las cifras oficiales del Gobierno del Estado, se presentó el puertorriqueño en la inauguración de ambos Festivales que organizaron en conjunto los Gobiernos de Maru Campos y Marco Bonilla. Por lo que ayer de plano fue de fiesta en la capital, pues mientras Ricky encendía la Plaza del Ángel, también anoche fue inaugurado el ExpoGan 2024 en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, cuya tradición continuará durante los próximos días, por lo que octubre será de pachangas en la ciudad.

******

Parece que los regidores de Morena no entienden que no entienden, o de plano se quieren hacer los occisos, ya que ahora salió el regidor Miguel Riggs a decir que el Gobierno Federal ha aumentado el presupuesto al Municipio de Chihuahua, sin embargo, los números son fríos porque claramente se nota que a la capital no le regresan lo que por ley le correspondería. Chihuahua Capital envía a la federación vía impuestos más de 26 mil millones de pesos, de los cuales solo regresa vía participaciones federales la cantidad 2 mil 800 millones de pesos, aun y cuando es la ciudad que más cumple con sus obligaciones fiscales e incluso donde menos existe el comercio informal.

Pero no contento con sus erróneas declaraciones, este regidor exigió que se aumentara el salario a los policías municipales, compromiso que Bonilla hizo con ellos desde campaña y reafirmó como alcalde en su toma de protesta, solo que será hasta diciembre porque existe una ley de egresos a la que todo gobierno debe sujetarse cada año. En fin, en Morena a toda costa quieren buscar reflectores, aunque lo que declaren sean mentiras… le aprendieron bien a su mesías.