La visita de Sheinbaum-Maru y los ganaderos-Encuentros judiciales-Atención al notariado

Después de que anoche cortó el listón inaugural del ExpoGan 2025, en donde dejó en claro que Chihuahua no se rinde ante las adversidades y por ende aprovechó para enviarles un mensaje de apoyo a los ganaderos de que aquí no entrará la plaga del gusano barrenador, hoy la jefa del Ejecutivo chihuahuense estará en Ciudad Juárez para recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien al mediodía estará en la fronteriza ciudad como parte de su gira de rendición de cuentas por todos y cada uno de los 32 estados del país. El evento está previsto para el mediodía, pero a decir de la agenda, sería pasadas las 13 horas cuando la Presidenta rinda su Informe en el Estadio Juárez Vive, en donde se prevé un lleno total, al menos esa fue la consigna hacia las bases morenistas, llenar el estadio y que Sheinbaum Pardo vea el músculo que la 4T tiene en Juárez.

Así que allá andarán todos los diputados locales de Morena que coordina Cuauhtémoc Estrada, incluso algunas legisladoras desde mitad de semana se trasladaron a terruño juarense, de donde la mayoría son originarias, y allá permanecieron para estar presentes en la visita de Sheinbaum, además de que es muy posible que la jefa de jefas del Bienestar, Ariadna Montiel, acompañe a la Presidenta como lo ha hecho en el resto de las entidades que ha visitado, así que con mayor razón a esta, en donde Ariadna Montiel tiene su grupo político más que establecido y casi casi es la que lleva las riendas de la bancada morenista en en Legislativo local.

******

Por cierto, en la inauguración del ExpoGan 2025 que encabezó la gobernadora Maru Campos, anduvo también muy aplaudido el alcalde Marco Bonilla, aplausos que no pasaron inadvertidos para la Góber, la cual, como ha sucedido entre ambos en los más recientes eventos, en donde han resaltado el trabajo coordinado y unido por Chihuahua, anoche no fue la excepción y reconoció al Alcalde de la capital, del cual comentó también que esas porras son porque suena para ser candidato. Así que poco a poco las aguas azules toman su cauce y a menos de dos años de la renovación de la gubernatura, las cúpulas panistas se alistan para hacer lo suyo.

******

Ya que mencionamos al alcalde Marco Bonilla, ayer les dio la bienvenida a las alumnas inscritas y que cursan sus estudios en la Universidad de las Mujeres. Un programa que marca un precedente en lo social, al concretar un proyecto de esa magnitud, con recursos internacionales, doble titulación y una cobertura tan amplia para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, por lo que no es casual que la WLO, organismo que normalmente trabaja solo con gobiernos nacionales, haya hecho una excepción para respaldar a Chihuahua capital, resultado de la gestión y liderazgo de Marco Bonilla, quien entendió que la ciudad necesita no sólo más empleos, también más “mente de obra”. Además, tras asumir que no todas las alumnas cuentan con computadora o Internet en casa, por instrucción de la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, fueron habilitados equipos de cómputo con acceso a la red en los centros comunitarios de la ciudad, lo cual garantiza que ninguna mujer se quede fuera de este proyecto por falta de herramientas tecnológicas.

******

En medio del escándalo por la semilibertad que obtuvo un hermano de la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, Nancy Escárcega, tras la resolución del juez Juan Carlos Erives, la vida al interior del Poder Judicial continúa y ayer mismo, los integrantes del TDJ que preside Francisco Acosta se reunieron con el Órgano de Administración Judicial, con quienes revisaron lo que se viene en cuestión de recursos financieros y humanos, es decir, ya irán moviendo el ábaco y el lápiz para lo que solicitarán como presupuesto para el 2026. Por cierto que ante la polémica que envuelve a la magistrada Escárcega, ayer mismo se confirmó que la Fiscalía General del Estado apeló la resolución del juez que concedió la semilibertad al hermano incómodo de la magistrada, por considerar que se trata de una persona con alta grado de peligrosidad que cometió un delito de alto impacto. A ver en qué concluye la novela de suspenso que ya metió en un aprieto brutal al recién renovado Poder Judicial del Estado.

******

El que continúa con reuniones aquí y allá es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien sostuvo un encuentro con el Colegio de Notarios del Distrito Judicial Morelos, mismos que invitaron al número dos de Palacio de Gobierno para que los visitara en sus instalaciones, reunión que se presenta en un etapa en la que se lleva a cabo una modernización de la función notarial y registral, luego de la crisis que padecieran durante el quinquenio pasado, pues ni los notarios se libraron de la satanización del entonces gobernador.