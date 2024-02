La gira de Xóchitl-Arranques-Visita

A mediados del mes que mañana comienza está prevista una nueva gira de Xóchitl Gálvez por el estado de Chihuahua, la primera como candidata presidencial, pues desde que la señora X se destapó por la carrera a la silla que hoy ostenta Andrés Manuel López Obrador, la entidad ha sido de sus favoritas para visitar, ya que es aquí donde la candidata de la coalición entre el PAN, PRI y PRD tiene más fuerza y apoyo de todos los sectores sociales, por lo que si otra cosa no sucede, sería el viernes 15 de marzo tentativamente cuando Xóchitl esté de vuelta en Ciudad Juárez y Chihuahua capital, luego de que en noviembre eligiera estas dos ciudades para arrancar su precampaña presidencial.

Por cierto que ayer anduvo en esta ciudad capital ni más ni menos que Diana Vega, hija de Xóchitl Gálvez, a la cual se le vio por las calles del Centro, y aunque no necesariamente vino a pasearse, sino a sostener diversas reuniones con empresarios que apoyan con todo las aspiraciones de su madre, misma que no la tiene nada fácil debido a que su contrincante, la morenista Claudia Sheinbaum, no solamente trae todo el apoyo de Morena, el Verde y el PT, también lo trae de toda la estructura gubernamental de la 4T.

******

Así que si de campañas se trata y como este viernes 1 de marzo arrancan oficialmente en lo que respecta a la presidencial, Senado y Cámara de Diputados, será mañana cuando los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, que integran el PAN, PRI y PRD, y que van en busca de un escaño en la Cámara Alta y en San Lázaro, es decir, Mario Vázquez y Daniela Álvarez como aspirantes a senadores, así como Manque Granados y Alex Domínguez por los Distritos 6 y 8, inicien la carrera electoral en un evento programado para las 4 de la tarde en la Plaza de Armas, con pachanga y musicón incluidos.

******

Los que también alistan oficialmente su arranque de campaña son los candidatos de la coalición entre Morena, PT y Verde, tan es así que ayer mismo solicitó licencia como diputada federal la candidata al Senado de la 4T, Andrea Chávez, a quien si bien la ley no la obliga a solicitar licencia, tal parece que la chamaca pretende enfocarse de lleno en su campaña, pues a pesar del fanfarroneo morenista, la fórmula que ella integra junto a Juan Carlos Loera, anda varios puntos atrás de la fórmula del PRIANRD que componen Mario Vázquez y Daniela Álvarez, así que en sus marcas…

******

El que hoy estará en la ciudad de Chihuahua es el titular del Infonavit a nivel nacional, Carlos Martínez, quien estará en la tarde en un evento con los maestros del SNTE para la entrega de créditos y escrituras, pues el muchacho sabe que si alguien tiene fuerza electoral es precisamente el magisterio, así que antes de que comience cualquier tipo de veda electoral, el Infonavit y la 4T deberán quedar bien con los profes de la entidad.