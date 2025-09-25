La agenda de Sheinbaum-Maru y el ExpoGan-Faramalla en el Senado-Alfredo, Santiago y el transporte

A poco más de 24 horas del arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez, ya la logística está lista para el evento que encabezará a pasadas las 13 horas en el Estadio Juárez, en donde la mandataria federal rendirá su Informe itinerante. Más que confirmada está la presencia de la gobernadora Maru Campos, cuyo equipo ha estado muy al pendiente de la organización durante toda la semana, así que este jueves será de ultimar detalles y mañana viernes todos andarán en la fronteriza ciudad, en donde la jefa del Ejecutivo chihuahuense recibirá a la Presidenta, la cual también aprovechará para reunirse en corto y platicar de temas prioritarios para Chihuahua, como lo son la infraestructura hospitalaria, mantenimiento de carreteras y por supuesto la seguridad, además de insistir en los esfuerzos para que Estados Unidos por fin reabra la frontera al ganado mexicano.

Y es que es precisamente esta noche cuando la gobernadora Maru Campos esté presente en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, en donde cortará el listón inaugural del ExpoGan 2025, evento que está programado para las 20 horas y en el que a decir de la agenda gubernamental, la Gobernadora dará por inaugurada la tradicional fiesta ganadera en conjunto con el presidente de la UGRCH, Álvaro Bustillos, quien por cierto anda optimista de que el caso de gusano barrenador en Nuevo León no afecte el plan de reabrir la frontera del vecino país en noviembre. Que así sea.

Otra faramalla es la que se viene en el Senado de la República y el que la organizará es el senador Javier Corral, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia y de neomoreno consumado, trae el encargo de sacar adelante la reforma a la Ley de Amparo que envió la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada. Y la faramalla que ya prepara el expanista y hoy senador de Morena es realizar audiencias públicas respecto a la reforma enviada por el Ejecutivo y que trae a juristas, defensores de derechos humanos y a la oposición parados de pelos y pestañas.

Así que para decir que en el morenismo “escuchan” y no son autoritarios, es que Corral Jurado invitó a las mentadas audiencias que se realizarán el próximo lunes y martes en el Senado, a donde seguramente sólo acudirán los amigazos del exgobernador que se les dan de sabelotodo e intelectuales, tal como ocurrió con los foros que él mismo armó cuando se presentó la reforma a la Ley de Telecomunicaciones.

Ya que mencionamos la reforma a la Ley de Amparo, la cual desató un intenso debate en la Sesión pasada del Congreso local por la exigencia de panistas, priistas y emecistas de mantener el sentido garantista del juicio de amparo y no darle más poder al poder, hoy se avecina otro nuevo agarrón entre los antes mencionados y los diputados de Morena debido a la proposición con carácter de punto de acuerdo que planea presentar el panista Jorge Soto, con la cual pretende que el Poder Legislativo local envíe un exhorto al senador morenista Adán Augusto López para que pida licencia y se presente a declarar ante la FGR, esto ante la captura de su exsecretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, líder de un grupo criminal y al que ahora le apodan “Don Barredora”.

Así que muy probablemente y como ha venido ocurriendo en las últimas Sesiones, los legisladores locales se engancharán con el tema, como si a Adán Augusto, en su reino de impunidad, le importara lo que puedan opinar los diputados de Chihuahua, ya sea para mal o para bien. Porque así se vive cuando se es parte de la cúpula de la 4T…

Hablando de diputados locales, el que ayer se reunió con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, es el coordinador de la bancada panista en el Legislativo de Chihuahua, Alfredo Chávez, quien esta vez fue invitado al despacho del número dos de Palacio para revisar cuestiones en materia de transporte para su Distrito, el 18, esto ante la llegada de nuevos camiones que beneficiarían a los ciudadanos de ese sector de la capital, así que más que productiva fue la reunión entre el coordinador panista y el secretario General de Gobierno, los cuales no nada más saben mover los hilos de la política, también le saben a las gestiones para beneficio de los habitantes de la capital.

Tal como le adelantamos, quien ayer acudió a Camargo a calmar las aguas luego de que algunos se quisieron alebrestar tras la elección de la nueva dirigencia municipal del PAN, es la dirigente estatal Daniela Álvarez, la cual logró que Gerardo Uribe, uno de los contendientes que amagó con impugnar el resultado, aceptara la derrota frente a Gerardo Rentería y se sumara al proyecto de unidad panista, pues es de sobra conocido que el horno electoral no está para bollos y lo que menos necesitaban los azules eran choques innecesarios, por lo que la gira a Camargo le salió más que bien a Daniela, la cual sacó adelante la renovación de todas las dirigencias municipales del PAN con muchas más alegrías que sinsabores.