Justicia ganadera-Los estragos-Maru y Marco, al pendiente-Dos caras de la moneda

Por fin llegaron las buenas noticias para el sector ganadero de Chihuahua. No nada más las lluvias han venido mitigar la sequía en el campo, ayer, el Gobierno de los Estados Unidos anunció de manera oficial que su frontera será reabierta al ganado criado específicamente en esta entidad norteña y en Sonora, es decir, esa constancia de mantener el estatus zoosanitario a pesar de las malas prácticas en el sur del país y la terquedad de la SENASICA, rindieron frutos para los ganaderos chihuahuenses y el Gobierno de Maru Campos, los cuales no quitaron el dedo del renglón para lograr que no pagaran justos por pecadores las presuntas tranzas y malas prácticas que se llevan a cabo en la frontera sur con el ganado que viene de Centro y Sudamérica.

Es así que a partir del 7 de julio será reabierta la exportación a través del cruce Agua Prieta-Douglas, el 14 tocará el turno a Puerto Palomas-Columbus y el 21 de julio hará lo propio el cruce en Santa Teresa, por lo que ya pasado el susto, por el momento, y en espera de continuar en esa tesitura de mantener el ganado sano y libre de gusano barrenador, hoy a las 8:30 de la mañana, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, ofrecerá un mensaje para explicar más detalles de la reapertura, por lo que no cabe duda que esa reunión que el líder de la UGRCH sostuvo el miércoles pasado con la gobernadora Maru Campos, sí que rindió frutos para los ganaderos de Chihuahua. Enhorabuena.

******

Pero como suele suceder en la vida, no todo son buenas noticias, y mientras ayer el campo chihuahuense celebraba las recientes lluvias que lo han revitalizado, la torrencial tormenta que azotó el norte de Chihuahua capital causó múltiples estragos en colonias como El Porvenir y Minerales, en donde decenas de familias resultaron afectadas por las fuertes corrientes que arrasaron vehículos y hasta tumbas a su paso.

Los que estuvieron muy al pendiente desde que las lluvias comenzaron a golpear con fuerza ese sector de la capital, fueron la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla, tan es así que en conjunto con autoridades federales, se activó el Plan DN-III para auxiliar a la población, así que hoy mismo la atención estará en cómo ayudar a los afectados y prepararse para lo que se pudiera venir, pues el pronóstico de lluvias continuará durante toda la semana.

******

Aunque ya están destinados algo así como 20 millones de pesos extra para tapar los baches, lo cierto es que ante el caos provocado por las recientes lluvias eso ya se convirtió en problema menor, pero como también es un asunto que debe solucionarse, la administración del alcalde Marco Bonilla ya se prepara con esa cantidad para que en cuanto las lluvias den tregua, comenzar con un bacheo intensivo en las principales avenidas de la ciudad, pues de nada servirá que empiecen con las labores de bacheo y recarpeteo si las precipitaciones continúan, así que será hasta que la madre naturaleza dé su brazo a torcer y en ese momento iniciará la “guerra” contra los baches que tantos dolores de cabeza ocasionan a los conductores.

******

Los que desde San Lázaro, mientras sesionaban, se pusieron en contacto y al pendiente de lo que sucedía en la ciudad por las fuertes lluvias de ayer, son los legisladores federales que representan a la capital del estado allá en la Cámara de Diputados, tan es así que las panistas Manque Granados y Rocío González pusieron a disposición de la ciudadanía sus casas de enlace para ser utilizadas como albergues, mientras que el representante del Distrito 8, Alex Domínguez, también puso a su equipo de trabajo a disposición de los ciudadanos, así que ganas de ayudar sí hay, pero mientras eso sucede y acá Chihuahua capital se inunda, allá Morena y aliados los trae a marchas forzadas en periodos extraordinarios con tal de sacar adelantes sus tétricas “reformas”.

******

Mientras uno se lo toma con humor, el otro se lo toma con el hígado. Sin embargo, en una de esas y conociendo quién es uno de los consentidos de la 4T, mientras el que ahora ríe está en la mira de la FGR, las sonrisas pudieran convertirse en llanto y viceversa. El caso es que la guerra de palabras continúa entre los exgobernadores César Duarte y Javier Corral, cada uno contando su versión a través de medios nacionales para hacer más ruido a su ya tan trillada pelea que viene desde hace más de una década, pleito que continuará y continuará mientras a ambos les den rienda suelta, por lo que aquí la última palabra podría tenerla la Fiscalía General de la República si decide ejercer acción penal contra el oriundo de Balleza, a quien entre memes y aplausos se le ha olvidado que la presidenta Claudia Sheinbaum lo trae entre ceja y ceja.