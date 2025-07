Junta ganadera-Maru y los vuelos-Interna panista-Advertencias estadísticas

Ante la paulatina y escalonada reapertura de la frontera de los Estados Unidos al ganado chihuahuense, la cual inició el lunes pasado, este miércoles, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua que preside Álvaro Bustillos, citó a médicos y exportadores de ganado a una importante reunión que se realizará en la Sala de Consejo, esto con la mira puesta en aclarar y brindar información actualizada sobre la apertura de las exportaciones en los puntos de inspección U.S. Palomas y U.S. San Jerónimo, así que la cita es este miércoles a las 11 horas en las instalaciones de la UGRCH, en donde no sólo se pondrán los puntos sobre las íes respecto a la reapertura fronteriza, también se coordinarán esfuerzos para evitar, sí o sí, que la plaga del gusano barrenador, esa que trae en jaque al sur del país, llegue a nuestro estado, sobre todo porque tal como le contamos la semana pasada, países centroamericanos como Nicaragua, también reanudó exportaciones a México, y con ello, la amenaza de esa plaga sigue latente.

******

Mientras eso sucede en la UGRCH, la que andará a esa misma hora en el Aeropuerto de Chihuahua capital es la gobernadora Maru Campos, quien oficializará la inauguración de las rutas de vuelo Chihuahua-Los Mochis-La Paz y Chihuahua-Querétaro, esto como parte del impulso al turismo y los negocios en el estado y en la región noroeste del país, así que también estarán presentes Ángel García Colín y Alberto Chávez Sánchez, directores comercial y general de TAR; Ricardo Dueñas, director general de OMA, así como los secretarios de Turismo de Chihuahua y Sinaloa, Edibray Gómez y Mireya Sosa, respectivamente, además de que en la invitación oficial se prevé la presencia del alcalde Marco Bonilla.

******

Por cierto que a unos días de que comience el periodo vacacional en las filas de la burocracia, y a poco más de siete semanas de que los magistrados y jueces electos del Poder Judicial del Estado tomen protesta como tal, se puede decir que a pesar de no estar de acuerdo con la reforma judicial que impusieron Morena y aliados en septiembre pasado, la gobernadora Maru Campos logró sacar adelante esa elección que se antojaba como un embrollo, pero que aún con ese halo de polémica que la envolvía, la jornada electoral trascendió de manera normal y las impugnaciones comienzan a destrabarse, lo que permitirá que a partir de este próximo 1 de septiembre, en Chihuahua se tenga un Poder Judicial del Estado renovado y que demuestra que si del cielo te caen limones, pues haz limonada.

******

La que abrió un melón respecto a la manera en que el PAN podría elegir a su candidato o candidata a la gubernatura en el 2027, es la dirigente estatal Daniela Álvarez, quien por cierto todavía no pierde la esperanza de que el PRI recapacite en esa decisión un tanto adelantada de ir solos en el próximo proceso electoral. Y es que a decir de la jefa de las huestes azules en la entidad, ya se discute que para elegir a quien los abandere en la sucesión, se lleve a cabo una elección primaria, abierta a la militancia, tal y como se llevó a cabo en el 2021 cuando la hoy gobernadora Maru Campos resultó electa por encima de Gustavo Madero, así que todavía nada está escrito de cómo el panismo de Chihuahua ungirá a la próxima o próximo candidato a la gubernatura, además de que el bracket de las posibles alianzas todavía está más que abierto a lo que pueda suceder… ya sea azul-tricolor o azul-naranja.

******

Y como en política nada es casualidad, un día después de que Massive Caller soltó su última encuesta respecto a la carrera por la gubernatura, hizo lo propio con los números que tienen que ver con las alcaldías de los municipios más poblados de la entidad, en donde el PAN lleva la delantera en Chihuahua capital y Cuauhtémoc, no así en Delicias, uno de los municipios que se consideran bastión azul, pero que en los últimos meses Morena ha ganado terreno, al igual que en Parral, mientras que donde de plano la ventaja morenista es apabullante es en Ciudad Juárez. Así que eso de las alianzas que en el 2024 les permitieron al PAN y al PRI mantener el control sobre los municipios antes mencionados, con excepción de Juárez, no debería ser una decisión que se tome con el hígado, pues muchísimo estará en juego en el 2027, así que a ver de qué manera se posiciona de aquí a entonces el tablero de la grilla.

******

El que no sufre ni se acongoja, al contrario, sobre todo por las recientes victorias legales que ha logrado su equipo jurídico, es el exgobernador César Duarte, quien esta semana fue visto en Parral en reuniones aquí y allá, sosteniendo encuentros con viejas amistades y al parecer retomando la normalidad que tenía hasta antes del octubre del 2016, sin embargo, la sombra de la Fiscalía General de la República ahí sigue por el caso del presunto acaparamiento de agua en el rancho El Saucito. Que se usará en su contra, eso nadie lo duda, pero todo tendrá que ver con el timing político que pretenda imponerle la 4T en su momento.