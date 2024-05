Juárez y el transporte-Denuncias y más denuncias-Lengua larga

Por fin y después de tanto sufrirla con el desorden que dejó el exgobernador Javier Corral en Ciudad Juárez con el transporte público, en donde al igual que con el resto del estado, hizo y deshizo cual manos de estómago, será mañana cuando por fin realicen las pruebas finales para el arranque del BRT2 del Juárez Bus, luego que durante los últimos días, arribaron camiones último modelo a la fronteriza ciudad y las autoridades estatales han estado muy de cerca para inspeccionar que este comienzo del nuevo transporte sea un verdadero éxito y ayude a los juarenses que tanto han padecido por ese tema en los últimos años, por lo que este martes se prevé que desde la madrugada hasta las 11 de la noche, inicien los recorridos de prueba en las 29 estaciones que componen el BRT2.

Según nos dicen los más enterados, la gobernadora Maru Campos estará presente para supervisar las acciones y así entregar un sistema de transporte digno a los habitantes de Ciudad Juárez, situación que la ha tenido al pie del cañón y que por tal razón ha estado varios días en aquella ciudad para que todo salga de la manera correcta y poder decir: misión cumplida.

******

Tal como le adelantamos, y no se requiere ser adivino, de que las campañas electorales se pondrían intensas en estos días, es lo que está por suceder, pues para no variar con lo que sucede en tiempos de elecciones, es que las quejas y las denuncias arreciarán, tan es así que hoy mismo, tanto morenos como naranjas, convocaron a conocer supuestas denuncias que traen entre manos en contra de panistas y del propio Gobierno del Estado, pues a decir de los ya mencionados, existen pruebas y situaciones que ameritan denuncias en contra de sus adversarios y que serán exhibidas durante el día de hoy. Sin embargo, bien dicen que algunos sólo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, y en el caso de Morena, los actos anticipados y la intervención de la 4T jamás los molestaron y hasta se hacen de la vista gorda, pero ahora sí están dispuestos a denunciar las acciones de “los desesperados conservadores prianistas”.

******

Pero si de grilla y desesperación se trata, precisamente los que no disimulan en sus estrategias para desestabilizar y generar caos en las instituciones, son los de Morena, pues un día estás denunciando que te “manipulan” en la UACH y al otro buscas generar caos, todo por mera ideología. Es el caso del estudiante Luis David Arrieta, quien denunció un presunto acarreo por parte de autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua a un evento del PAN, pero bien dicen que para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta.

Es así que ese mismo personaje es el que un día después de victimizarse por ser “utilizado” por la UACH, se metió a Rectoría para quejarse por las sentencias en los juicios de amparo que él y sus compañeros morenistas interpusieron para no pagar la colegiatura, cuestión que por obvias razones, los jueces federales otorgaron la razón a la máxima casa de estudios, pero que los porros, manipulados por Morena, no querían aceptar y armaron un escándalo porque simplemente no captan el por qué de la resolución. Así las cosas con esos personajes.

******

Y si de porros se trata, que igual tienen la lengua muy larga, el que se rasgó las vestiduras y arremetió contra todo y contra todos, incluso contra La Jornada, medio de izquierda que se ha caracterizado por defender a Morena y la 4T, es el exgobernador Javier Corral, luego de la presentación del libro de la periodista Guadalupe Lizárraga, en el que presenta pruebas de cómo el gobierno corralista batió en lodo y cometió presuntas torturas durante las investigaciones en torno al asesinato de Miroslava Breach, lo que despertó la furia de Corral, un personaje al que le enfurece la crítica debido a su megalomanía y a ese ego enorme de creerse perfecto: porque para él todos están mal, menos él.