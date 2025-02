Inconformidades judiciales-Otra cara al Infonavit-Manque y Alex en CANACO-Plenaria verde

Apenas pasó el primer cedazo en el proceso de la elección judicial y aún falta un buen trecho por recorrer, pero de algunos que se quedaron fuera en este primer filtro, los malosos nos comentan que la mayoría de ellos no están muy contentos que digamos, tanto así que varios ya alistan una impugnación al respecto, pues a decir de los “despreciados”, cumplieron con los requisitos y aún asi los Comités de Evaluación los dejaron fuera en eso de continuar como aspirantes a personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Así que no cabe duda que el proceso será tortuoso, no sólo por lo que significa llevar a cabo una elección sin precedentes, también porque los recursos jurídicos en contra estarán muy presentes, así que por lo pronto y lo que será la semana entrante y la que le sigue, serán de arduo trabajo no nada más en los Comités de Evaluación de los tres Poderes, también en la Junta de Coordinación Política del Legislativo y en general para todos los diputados, ya que a más tardar el 28 de febrero, un día antes de que comience el periodo ordinario, deberán enviar las listas oficiales de los candidatos al Instituto Estatal Electoral. El tiempo corre y las impugnaciones podrían alcanzarlo.

******

Como lo adelantamos, y por más que líderes empresariales, como el de COPARMEX aquí en Chihuahua, Jorge Treviño, envió hasta cartas a los senadores para que detuvieran la aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit hasta que estuviera más “hablada”, los oídos fueron sordos por parte de los morenistas y sus aliados, quienes ayer aprobaron con 71 votos a favor dicha reforma y ya sólo resta que el Poder Ejecutivo a cargo de Claudia Sheinbaum la publique en el Diario Oficial de la Federación.

Y es que a decir de la oposición y de algunas cámaras empresariales, la reforma a la Ley del Infonavit permitirá que la 4T pueda disponer como le plazca de más de 2 billones de pesos que representan el ahorro de los trabajadores, además de que le otorga más armas al Ejecutivo para imponer sus decisiones en cómo funciona ese Instituto, y con eso de que es Octavio Romero el actual director general, sí, el mismo que hizo con Pemex un batuque que no llegó a ningún puerto, pues los ingredientes están listos para que el Infonavit pueda convertirse en otra caja chica de la 4T para sacar billete cuando se le agote para los mentados programas sociales que no son otra cosa que compra de voluntades.

******

Los que coincidieron en un evento organizado por la CANACO fueron los diputados federales que representan a la capital del estado en San Lázaro, la panista Manque Granados y el priista Alex Domínguez, los cuales fueron invitados por el presidente de esa cámara de comercio, Omar Armendáriz, para que estuvieran presentes en una charla que encabezó el analista político Armando Ríos Piter. Tanto Alex como Manque fueron muy solicitados por los ahí presentes, en especial esta última que ya suena bastante para ser candidateable por la alcaldía de Chihuahua capital y buscar suceder en la silla al alcalde Marco Bonilla.

******

Si de legisladores se trata, el diputado local y dirigente estatal del Verde, Octavio Borunda, acudirá este fin de semana a la plenaria que organiza el partido del tucán en Puerto Vallarta, Jalisco, en donde se dice que le rendirá buenas cuentas a su Comité Ejecutivo Nacional, pues Borunda hará del conocimiento de los jefes verdes de su actividad legislativa que se ha posicionado diversos temas, entre ellos el de Bienestar Animal y del Premio a la Responsabilidad Medio Ambiental y Economía Circular, entre otros. De acuerdo a la agenda de este encuentro nacional, el diputado Borunda fue invitado a ser ponente durante la reunión de dirigentes estatales, precisamente porque la cúpula del PVEM ha seguido su desarrollo legislativo y su avance en la estructura partidaria en Chihuahua.

******

El que anduvo muy activo en Ciudad Juárez es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, mismo que se enfocó en una serie de reuniones en la fronteriza ciudad para dar a conocer los avances del gobierno de Maru Campos, pues primero se reunió con “Max x Juárez”, en donde De la Peña presentó los avances y también los proyectos que se vienen para la ciudad, además, el secretario General de Gobierno hizo lo propio con DESEC, pero ahí el tema central fueron los resultados de las tres líneas del BRT, lo que sin duda le ha cambiado la cara al servicio de transporte público en la frontera.