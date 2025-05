Incertidumbre ganadera-“Las acordeones del bienestar”-Chávez vs Noroña, round 2-Duarte y la Conagua

Hoy será un día trascendental para la ganadería chihuahuense, y es que después de los esfuerzos realizados por funcionarios estatales y líderes ganaderos, se sabrá la decisión del gobierno de los Estados Unidos respecto a abrir o no la frontera a la importación de ganado tras los acuerdos pactados ayer, luego del cierre hace ya más de dos semanas por los brotes de gusano barrenador en el sur del país, pues ayer mismo fueron varias las llamadas que se cruzaron entre funcionarios de la SADER, del Gobierno del Estado y de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua en busca de poner un alto a esa crisis por el cierre de la frontera estadounidense, lo que ha provocado que paguen justos por pecadores y que tiene a los ganaderos locales, tango grandes, medianos y pequeños, sumidos en un caos que ni les debería corresponder, por lo que será durante el día cuando la UGRCH que preside Álvaro Bustillos, ofrezca un mensaje para informar cómo es que salieron las más recientes negociaciones, de las cuales la gobernadora Maru Campos ha estado más que pendiente, y en las que la SADER y EU lograron acuerdos para intensificar las medidas sanitarias, sólo falta que de verdad se apliquen para que se reabra la frontera del vecino país.

******

Los que salieron más prodigiosos que el mismísimo Ramón Ayala son los morenistas que se encargaron de armar las “acordeones” para “guiar” el voto de los ciudadanos este domingo en la elección judicial, tan es así que ya el Instituto Nacional Electoral abrió una investigación al respecto, pero que como es bien sabido, nada sucederá y la impunidad con la que se manejan los simpatizantes del régimen seguirá intacta.

Por cierto que existe un contraste enorme entre la oposición misma respecto a si salir o no a votar este domingo, ya que mientras algunos legisladores del PAN, como el senador Ricardo Anaya, llaman a no hacerlo, los servidores públicos que también son emanados de la oposición piden que no se permita a otros elegir por ellos y ejerzan su derecho a votar, aunque eso sí, a sabiendas de que es un proceso viciado que nació muerto y forzado cuando Morena en el Senado doblegó al clan Yunes, mismo que ahora goza lo votado en un lujoso bar de Madrid.

Y es que así que quienes aprovecharon ese contraste de los que llaman a votar y los que no, para arremeter en contra de los panistas que han llamado a no hacerlo y así no formar parte de la farsa judicial, son los senadores morenistas por Chihuahua, Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, los cuales se quejaron de sus colegas opositores, pero no de las llamadas “acordeones del Bienestar”.

******

Ya que andamos con choques entre panistas y morenos, el que continúa haciéndose la víctima porque los ciudadanos, desde desconocidos hasta figuras públicas, le siguen mentando la madre, es el senador Gerardo Fernández Noroña, a quien tal parece que le caló hondo que el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, le recordara doblemente a su progenitora luego de que Noroña obligara a un ciudadano a disculparse públicamente. Es así que anoche, el morenista transmitió en vivo para quejarse amargamente de las mentadas que le enviaron desde este terruño norteño, incluso afirmó que “el pueblo de Chihuahua” repudiaría al líder de la fracción panista en el Legislativo local, sin embargo, nada más alejado de la realidad, pues apenas y en las redes sociales se enteraron de los dichos de Noroña, las mentadas continuaron y una inmensa mayoría, secundó la mentada que le envió Alfredo Chávez. Así las cosas cuando se vive en una realidad alterna por parte del ahora amigo del neomorenista Javier Corral.

******

Si de asuntos legislativos se trata y para los que han intentado sembrar discordia, se supo que ante el importante evento que ayer se llevó a cabo en Palacio de Gobierno con la gobernadora Maru Campos, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, en donde el coordinador de la bancada priista en el Congreso local, Arturo Medina, fue invitado como representante del Legislativo y al que acudió acompañado de sus compañeros tricolores Memo Ramírez y Luis Fernando Chacón, el otro priista que completa la fracción, José Luis Villalobos, fue el enviado por sus colegas de la familia revolucionaria para que los representara en la sesión que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, pues tanto Medina, Ramírez y Chacón, como diputados que representan a los Distritos 22, 21 y 13, todos con población de origen indígena, no podían faltar al evento que encabezó la gobernadora Maru Campos y al que fueron invitados de primera mano, así que el encargado de representar a la bancada tricolor en Juárez fue precisamente Villalobos García.

******

Luego de que ayer en la toma de protesta del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Polo Mares, estuvieran presentes la gobernadora Maru Campos, el alcalde Marco Bonilla y la presidente del Poder Judicial del Estado, Myriam Hernández, los malosos nos dicen que los tres estuvieron platicando largo y tendido previo al inicio de la Asamblea General Ordinaria del CCE, y aunque el fondo de la charla sólo la conocen los tres involucrados, por las sonrisas y las caras, debió ser bastante amena, además, y como dato adicional, tanto la Gobernadora y el Alcalde coincidieron en seguir trabajando de la mano con los empresarios, sobre todo en la creación de nuevas empresas y mantener funcionando las ya establecidas, esto ante los tiempos complejos que se avecinan.

******

Que si, pero nomás poquito. Así pudiera describirse la intervención que ayer realizó personal de la Conagua en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte y que fue motivo de un extenso litigio luego de ser asegurado por la Fiscalía General del Estado en 2017 y que en aquel entonces estaba en manos del exgobernador Javier Corral, hoy senador de Morena. Resulta y resalta que al rancho ubicado en Balleza sí arribaron trabajadores de la Conagua para destruir presones que, a decir de la dependencia federal, acaparan la de por sí escasa agua, sin embargo, la acción se quedó en suspenso debido a que los abogados de Duarte alegaron que sería ilegal que la Conagua interviniera. Así que se le viene otra batalla al ballezano, curiosamente poco después de que el senador Juan Carlos Loera se reuniera con Efraín Morales, director general de esa Comisión.