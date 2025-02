Guerra comercial-Prioridades-Coordinación y más coordinación

Pues las amenazas se convirtieron en realidad y esto apenas empieza. El sábado, el gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump ratificó su imposición del 25 por ciento de aranceles a productos mexicanos que se exportan al vecino país, además de que no conforme con ello, acusó al gobierno de la 4T de estar coludido con los cárteles del narcotráfico y de brindarles protección, razón por la impusieron los mentados aranceles que hoy por hoy traen en jaque no sólo a la Federación, también a empresarios y Gobernadores, vaya, un tema que debería tener a todos parados de pelos y pestañas, ya que de plano no se ve por dónde se pueda negociar con la administración de Trump para meterle reversa a su decisión, aunque bueno, eso de que sostendrá un diálogo viene a dar una luz de esperanza, así que ya veremos si se lograr negociar o si Trump en verdad cumple con lo dicho.

Y aunque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum haya salido en redes sociales a intentar “tranquilizar” el ambiente, lo cierto es que su estrategia no ha funcionado y ya con el dólar por encima de los 21 pesos este fin de semana, se prevé que durante los próximos días se eleve aún más, por más que los morenos y sus seguidores evoquen a un falso patriotismo que en nada sirve en plena guerra comercial.

******

Precisamente porque los morenos tienen otras prioridades, como el hecho de engrosar su ejército de seguidores y con ello asegurarse los votos necesarios para continuar en el poder durante muchos años más, aunque eso implique que el país se hunda cada vez más en la violencia, la falta de oportunidades y crisis políticas y comerciales como la actual, todo porque no son capaces de reconocer que el narcotráfico es un terrible problema. Es así que en esa prioridad, y mientras los aranceles eran el tema de moda, la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, anduvo en Ciudad Juárez ejecutando la campaña de afiliación masiva que comenzó hace unos días. Así las cosas con los intereses del morenismo, que es más que obvio que no son los mismos que el de un mexicano que aspira.

******

Quien acudió a las honras fúnebres del coronel Juan Manuel Corral, el cual murió durante un enfrentamiento con sicarios en el municipio de Matamoros la semana pasada, es la gobernadora Maru Campos, y con ella asistieron el fiscal General César Jáuregui, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gil Loya y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, lo que demuestra que en eso del tema de seguridad, los altos mandos estatales están muy comprometidos con la coordinación con las autoridades federales, razón por la que acudieron al último adiós del coronel que fungía como inspector del 23 Batallón de Infantería.

Por cierto, con todo y que hoy es día de asueto, se prevé que sí se realice la reunión de la Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno, pues así como los malos no descansan, las autoridades no deben hacerlo cuando de combatirlos se trate.

******

Ya que hablamos de coordinación, la gobernadora Maru Campos se sumó al apoyo que los 32 mandatarios estatales le ratificaron a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la insistencia de Donald Trump de imponer los aranceles a productos mexicanos, además de rechazar las acusaciones de “narcogobierno” en contra de la 4T, por lo que Sheinbaum y su administración no se pueden quejar por la falta de apoyo, ahora lo que se requiere es que doña Claudia saque su capacidad negociadora, en espera del diálogo que sostendrá hoy con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.