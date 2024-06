Ganadores y vencidos-Los 300 de Maru-Exhibida morena-Prietito en el arroz

DE NUEVA CUENTA, Chihuahua volvió a ser la pata de la que cojean Morena y sus aliados, pues mientras ayer la oleada guinda se esparcía por todo el país, en el estado la coalición integrada por el PAN, PRI y PRD volvió a dar la batalla y se convirtió en un lunar que pintó de otro color el mapa, ya que con excepción de Ciudad Juárez y casi todos sus distritos electorales, al amanecer de este lunes, los opositores a la 4T pueden jactarse de que los morenos aquí no festejaron como en otras latitudes.

Para muestra lo sucedido en Chihuahua capital, en donde el virtual alcalde reelecto, Marco Bonilla, volvió a arrasar y su efecto alcanzó, como en las eleciones más recientes, a los cinco distritos electorales que componen el municipio capitalino, en donde otra vez el PAN, en alianza con tricolores y amarillos, volvieron a llevarse el carro completo a decir del PREP y en espera de que el Instituto Estatal Electoral confirme los resultados.

Por cierto que será imposible no decir que la posición de Bonilla abre, a partir de hoy, un nuevo frente de batalla que tendrá su clímax en el 2027, pues con la reelección en la bolsa, el chamaco se convierte en aspirante natural a la gubernatura, lo mismo que el expanista y hoy moreno Cruz Pérez Cuéllar, quien de nueva cuenta tendrá la oportunidad de buscar ser el abanderado de Morena.

Además, la coalición azul, tricolor y amarilla ratificó las alcaldías de Cuauhtémoc y Delicias, e incluso logró lo que se creía impensable, recuperar Hidalgo del Parral, municipio que ya se había convertido en bastión de Movimiento Ciudadano, aunque más bien de Alfredo “El Caballo” Lozoya, quien llegó a ser alcalde como “independiente” y después se mudó al naranja.

Pero lo más importante, dirán los malosos que le saben a la política: se logró mantener la mayoría en el Congreso del Estado, lo que representa la gobernabilidad en la segunda mitad del sexenio de Maru Campos, la cual también sale victoriosa, pues a pesar de lo que pueda representar el desgaste natural de un Gobierno, a la mitad del camino, la jefa del Ejecutivo mantiene ese poderío que le permitirá transitar sin sobresaltos mayores durante los próximos tres años.

******

PERO QUIEN SE llevó el título de revelación del año en materia electoral, es sin duda el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, quien le entregó a la gobernadora Maru Campos la única diputación que el PAN y sus aliados lograron en Ciudad Juárez: el 05 Distrito Electoral Local.

Y es que la virtual diputada local, Xóchitl Contreras, tuvo en Loya Chávez a su apoyador y promotor principal desde el 2023, cuando la panista juarense salió de esa dependencia estatal para buscar la presidencia municipal del bolillazo en la frontera.

Nadie apostaba por la dupla Contreras/Loya, pero la opotunidad la brindó la mismísima gobernadora Maru Campos, quien rompió de nueva cuenta con el molde de lo tradicional y mandó a su hombre de la seguridad pública como operador electoral a la frontera. El resultado está a la vista y se convirtió en un contundente “quitarrisas” de los más radicales inquisidores hacia el interior del propio PAN fronterizo.

Tan fuerte estuvo la presencia política-electoral de Gilberto Loya en Juárez que la gobernadora hoy cuenta con una nueva y floreciente estructura que se empieza a conocer como “Los 300 de Maru”, alejada de la onda grupera azul, pero sobre todo independiente a los intereses que buscarán arrebatarle la sucesión de manera adelantada a la propia mandataria. El tiro está cantado, porque en Juárez, como en México, no todo es Morena.

******

AHORA SÍ QUE con esos amigos, para qué quieres enemigos. Hablamos de los morenos y neomorenos que contendieron por los diversos puestos de elección en Chihuahua capital y de Carlos Castillo, delegado nacional de Claudia Sheinbaum, quien en su afán de celebrar un triunfo, y vaya que sí los tuvo, para muestra la contundente victoria de Sheinbaum Pardo por la Presidencia o lo ocurrido en Ciudad Juárez con Cruz Pérez Cuéllar y los candidatos a diputados locales, pero en ese afán de querer verse victorioso en todo, Castillo exhibió de fea forma a los candidatos de Morena y PT a nivel local, pues salió a decir que tanto Miguel La Torre, Marco Quezada y Adriana Beltrán, así como el resto de aspirantes a los cinco distritos locales, también eran ganadores, cuando en realidad la tendencia era irreversible y se inclinaba completamente a Marco Bonilla y compañía.

Para muestra las caras largas de La Torre y Quezada, quienes estuvieron en la rueda de prensa convocada por Castillo más a fuerzas que con ganas, pero que igual le hicieron el caldo gordo, aunque la verdad de las cosas, la incomodidad con la que estaban fue mucho más que evidente. Mejor hubiera festejado el triunfo de Sheinbaum o de Morena en Juárez, que exhibir así a sus candidatos.

******

Y CUANDO TODO parecía que la jornada electoral en el estado saldría casi perfecta, con incidencias sí, pero no graves, a la medianoche llegó la triste noticia: un grupo armado irrumpió en la Asamblea de Ocampo y se llevó 15 de los 16 paquetes electorales que contenían los votos de los ciudadanos de ese municipio serrano, razón por la que el Consejo General del IEE tuvo que reanudar la sesión de manera urgente e informar del hecho, el cual ya tiene a todas las corporaciones peinando la región serrana para ubicar a los sujetos armados que se robaron los votos de los habitantes de Ocampo. Hoy a las 10 de la mañana, el IEE que preside Yanko Durán informará más al respecto.

******

EN VÍSPERAS DE que todo sea confirmado por el INE, todo parece indicar que por fin la llamada 4T logró su Plan C, es decir, lograr la mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados, lo que le permitiría a Morena y sus aliados, manejar a su antojo las reformas constitucionales que se propongan y que posiblemente vendrán como oleada por parte de la ahora virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ahora sí que agarren confesada a la Constitución y de paso al país entero, porque a menos que Sheinbaum se crea mucho eso de la separación de Poderes, tendrá en ambas Cámaras la posibilidad de mover a su antojo las reformas constitucionales que considere, ya que es de todos conocido que los legisladores de la 4T no son de decirle que no a los deseos presidenciales.