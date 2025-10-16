¿Fuego amigo o incendio moreno?-Camaleones azules-Molestia agrícola-Apoyos a damnificados

Luego de que trascendiera la existencia de unos audios que supuestamente revelan la presunta mezquindad con la que opera, y se mueve en lo político y al parecer también en lo cotidiano, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, al interior del llamado grupo Tabasco están cada vez más intrigados de dónde llegan las filtraciones que ponen en jaque cada día más al hasta hace unos meses todopoderoso senador, y como en ocasiones no es quién te la hizo, sino quién te la pague, los malosos nos dicen que los pupilos de Adán Augusto traen entre ceja y ceja a los del llamado grupo Coyoacán, morenistas que obedecen las órdenes y señales de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la cual, además de en la capital del país, concentra su poderío político acá en Chihuahua, y es precisamente esa disputa por este estado norteño y sus futuras candidaturas en 2027, una de las muchas razones por las que los montielistas estarían enfrentados con los “Adanes”, es decir, grupo Coyoacán contra grupo Tabasco, un fuego amigo que amenaza no sólo con quemarse entre ellos, también con incendiar todo Morena. Es así que aunque sea falso o verdadero de dónde vienen los trancazos grillos en contra de López Hernández, desde su tribu ya vieron como responsables a los antes mencionados, por lo que esa batalla interna que traen los morenos podría escalar en una guerra que sin duda alguna les traería repercusiones que podrían lamentar si pretenden llegar fortalecidos al 27… y aquí en Chihuahua se desatarían las llamas.

******

Ya que mencionamos el, para algunos, tan ansiado 2027, en días recientes se incrementó la “producción” de bardas y espectaculares que difunden la imagen y nombres de varios suspirantes, como es el caso del alcalde Marco Bonilla y del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, los cuales no nada más traen una disputa de quién visita más municipios durante el fin de semana, también ya la traen por cuál de los dos se promociona más por todos los rincones del estado… así que esto cada vez se pone más intenso y eso que apenas empieza.

******

El que de plano ya no oculta sus quereres políticos y se pasea por Ciudad Juárez como Juan por su casa desde que se destapó a favor del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, expanista y ahora neomoreno, es otro grillo camaleónico considerado exazul y que está en vísperas de tornarse guinda. Hablamos de Eliseo Compeán, exalcalde de Delicias y exdiputado federal del PAN que ayer anduvo en el informe de la presidenta del DIF de Juárez, Rubí Enríquez, esposa de Pérez Cuéllar, con quienes el expanista que renegó un montón de veces en contra de la 4T y AMLO, mismo que hasta fue señalado por el tabasqueño en las mañaneras de estar detrás de la “mafia del agua”, está cada vez más cercano a la pareja y ya de plano se tendió en operarle a Pérez Cuéllar en la región centro sur del estado, aunque a decir de los malosos, poco o nada le quedó de capital político.

******

Molestos y lo que le sigue es como andan los productores agrícolas que integran el Consejo Estatal Agropecuario, el CEACH, el cual preside Arturo González, y no nada más por el abandono en el que el Gobierno Federal tiene al campo, también por la Ley General de Aguas, lo que implicaría, a decir de los agricultores, una amenaza para su trabajo, ya de por sí afectado por todo tipo de cuestiones, razón por la que González y compañía acudieron a reunirse con senadores de oposición y también buscarán hacerlo con los de la 4T, sin embargo, ahí el problema es a ver si les hacen caso… al tiempo.

******

Después de las lluvias que causaron inundaciones en Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes al inicio de esta semana, quien ha estado muy al pendiente de las necesidades de la población es la gobernadora Maru Campos, la cual, junto a integrantes de su Gabinete revisó las afectaciones y todo parece indicar que la jefa del Ejecutivo chihuahuense planea una visita a las zonas afectadas para revisar de primera mano los daños provocados por las fuertes lluvias que azotaron el lunes la región norte del estado, ya será cuestión de afinar logística para que la Gobernadora recorra las zonas afectadas y esté presente con quienes resultaron damnificados.