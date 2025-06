¿Éxito o fracaso?-Suspenso de 10 días-Deber cívico-Suplantación

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Con una participación ciudadana de entre el 12.57 y el 13.32 por ciento, podría decirse que la convocatoria para que los votantes participaran en la elección judicial fue un rotundo fracaso, pero la soberbia puede más dentro de la 4T, y anoche mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la jornada electoral como “un éxito”, a pesar que los números del INE señalan que votaron 13 millones de mexicanos de un universo de más de 99 millones de electores. Sin embargo, si lo que ella considera como “éxito” es el hecho de que ganó el berrinche y por tanto, con ese número de votantes es suficiente para destrozar al Poder Judicial como tal, que es lo que de verdad buscaban, entonces sí puede considerarse un “éxito total”. Y aunque hubo quienes salieron a votar para impedir que los morenos y simpatizantes de la 4T eligieran por ellos, lo cierto es que quizá no fue suficiente para evitar que Morena lograra su cometido: ahora el Poder Judicial les pertenecerá, y en el fondo ese era su objetivo, no en sí la democracia.

Así que es tonto e inútil que por un lado la oposición se jacte del fracaso en la participación ciudadana dentro de la elección judicial, pues sí o sí, la 4T resultó ganona al lograr lo que ellos querían, imponer a los suyos en los más de 800 cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, y ahora falta ver qué tal les funcionó la estrategia dentro del Poder Judicial del Estado, en donde parece que estaría más inclinado a que habrá de todo en los 305 cargos que estuvieron en juego.

******

Sin embargo, esa incertidumbre por conocer los resultados oficiales será larga y tediosa, pues aunque desde anoche comenzó el conteo, será hasta el 10 de junio cuando se den a conocer los resultados oficiales. Es decir, los conteos se pueden seguir en vivo y a todo color, pero el resultado oficial se presentará hasta la semana entrante para evitar confusiones, aunque dicho sea de paso, esas confusiones estuvieron desde que inició el proceso de la elección judicial, se agudizó el día de la jornada y a ver qué sucede en los próximos días que los conteos sigan y sigan en cada una de las Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral.

******

Y los que cumplieron con su deber cívico fueron la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla, los cuales acudieron a votar en la jornada de la elección judicial, pero siempre dejando en claro que estaban en desacuerdo, sin embargo, con el objetivo de evitar que otros decidieran por ellos, tanto la Góber como el Presidente Municipal de Chihuahua optaron por presentarse en sus respectivas casillas y ejercer su derecho al voto, demostrando así que un berrinche no impediría que la reforma judicial se lleve a cabo y que la madurez política debe siempre prevalecer a pesar de la soberbia de los que hoy ostentan el poder a nivel federal.

******

Mapaches, acarreos y hasta detenidos. En la jornada electoral de ayer hubo de todo como en botica, pero aún así y debido a la baja participación ciudadana, algo así como un 12 por ciento en el estado, esas malas prácticas electoreras no fueron tan intensas como en otras jornadas, sin embargo, la elección judicial no estuvo ajena a que se presentaran. Ahora sólo falta ver cuantas denuncias se judicializan o de plano sólo quedan para el anecdotario.

******

Al que le andan jugando una mala pasada en sus cuentas personales de redes sociales es al dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, el cual denunció que lo han pretendido suplantar tanto en Facebook como en WhatsApp, ya que a través de otra cuenta y número, han comenzado a enviar mensajes a sus contactos a nombre de él, razón por la que el también diputado federal priista ya alertó lo que alguien sin oficio ni beneficio pretende hacer a su nombre, ya sea por cuestiones económicas o políticas.