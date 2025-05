Estrategia vs incendios-Schultz y su posible liberación-Tricolores a Parral-Azules en la talacha

Ante las crisis que padece la región serrana con la sequía y por ende los incendios forestales que no cesan, además de los recortes presupuestales a la CONAFOR por parte del Gobierno Federal, la gobernadora Maru Campos lanzó una estrategia que busca evitar que estos se propaguen y continúen causando estragos en territorio estatal, es por ello que ayer se oficializó la contratación de más brigadistas que apoyen en la extinción y contención de los incendios, además de un helicóptero que apoye en las labores. Y es que el panorama climático no es nada halagüeño, motivo por el que la Gobernadora ya puso manos a la obra para desde su trinchera apoyar en estas labores, pues ya son semanas que el fuego arrasa con la región serrana y eso que todavía no llegan las temperaturas más altas de la temporada.

******

Aunque con el paso del tiempo el caso ya no recibe el mismo reflector mediático, a pesar de que tiene la sombra de un exgobernador y actual senador neomorenista, hoy a las 10 horas se llevará a cabo una audiencia en la sede del Poder Judicial de la Federación, en donde se definirá si al exalcalde de Chínipas, Hugo Schultz, se le concede la libertad condicional por el homicidio de la periodista Miroslava Brecha, ocurrido el 23 de marzo de 2017.

Schultz fue detenido a finales del 2020 y sentenciado en junio del 2021 a ocho años de prisión, acusado de “auxiliador” para la comisión del homicidio de la periodista, todo esto durante el quinquenio del exgobernador Javier Corral, a quien en su momento se le acusó de maniobrar y utilizar influencias para encubrir, pero también para acusar. Según trascendió, es muy probable que a Schultz se le otorgue la libertad condicionada, sobre todo porque en su momento se sometió a un juicio abreviado al aceptar su presunta culpabilidad, así que hoy todo puede suceder en la sede del PJF, en donde diversas organizaciones estarán presentes para buscar que el exalcalde no sea liberado, pues además, es uno de los pocos involucrados en el crimen que está tras las rejas… todavía.

*******

En medio de la crisis de transparencia luego de la decisión de la 4T y sus legisladores de extinguir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y por tanto los entes que se encargaban de ello en las entidades federativas, en este caso el ICHITAIP, este día se reunirá la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Parlamento Abierto del Congreso del Estado, misma que es presidida por la diputada Alma Portillo, con la intención de analizar y discutir el acuerdo LXVIII/PPACU/0153/2025

P.O., por medio del cual el Poder Legislativo local se compromete a iniciar de forma inmediata las acciones legislativas necesarias para armonizar el marco normativo estatal en esa materia, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto federal publicado el 20 de marzo de 2025, mismo que expide la Nueva Ley General de Transparencia y demás ordenamientos relacionados. Es decir, hay que poner manos a la obra y legislar, si es que en Chihuahua se quiere mantener la transparencia de los órganos gubernamentales y así no caer en la opacidad que el Gobierno Federal impuso con la desaparición del INAI, mismo que desde su creación destapó grandes escándalos de corrupción que al parecer hoy la 4T no quiere que se sepan y busca esconder bajo la alfombra.

******

Ya que mencionamos a los diputados locales, el que andará en Parral como parte de la Gira Estatal Evoluciona que emprendió la dirigencia priista, es el coordinador de la bancada tricolor en el Congreso del Estado, Arturo Medina, el cual acompañará al presidente del CDE de la familia revolucionaria, Alex Domínguez, a recorrer la Capital del Mundo como parte de esta gira que ayer llevó al también diputado federal al municipio de Riva Palacio.

Los malosos nos comentan que el dirigente estatal tricolor busca aprovechar la influencia que el diputado Arturo Medina tiene en la región sur del estado, y en una de ellas es Parral, así que con eso de que el PRI trae especial interés en fortalecer sus bases en esa zona, es que ambos, tanto Alex como Medina, se reunirán con la militancia priista en la llamada Capital del Mundo.

******

Quien también ha aprovechado el receso legislativo en la Cámara de Diputados con la conclusión del periodo ordinario de sesiones es la diputada federal del PAN, Manque Granados, la cual ha estado recorriendo las colonias de la capital en los últimos días, tan es así que este fin de semana, la legisladora panista que representa al Distrito 6 y que es uno de los personajes azules que suena para abanderar la causa panista en el 2027 por la alcaldía de Chihuahua capital, estuvo en la colonia 20 Aniversario.

Mientras que otro más que tampoco canta mal las rancheras y podría ser la carta azulada para suceder al alcalde Marco Bonilla, hablamos del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, también aprovechó el puente para llevar apoyos del Gobierno del Estado al sector de Punta Oriente, pues mientras unos anduvieron de asueto, otros aprovecharon para darle a la chamba.