El señor X, aquí-Corral, “el camarada”-¿Perdón y olvido?

En medio de las campañas a la Presidencia de la República, Senado y diputaciones federales, quien mañana se apersonará en Chihuahua capital es ni más ni menos que uno de los personajes más odiados por el mesías de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, a quien el tabasqueño le achaca prácticamente todos los males del país y de ser el hacedor de la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, como si la senadora con licencia no tuviera su historia política propia. Se trata de Claudio X. González, el empresario que, bien o mal, fue uno de los creadores del bloque opositor y logró unir al PAN, el PRI y el PRD, así como a todas aquellas organizaciones civiles que están en contra de lo que AMLO y los suyos llaman «Cuarta Transformación». Es así que Claudio, el tocayo de la ungida de la 4T estará este jueves en la ciudad de Chihuahua para el arranque de la campaña “yo sí voto, faltas tú”, misma que pretende desterrar el abstencionismo, el cual es el verdadero ganador en cada jornada electoral.

La cita con el “odiado” empresario es en el salón Candilejas del Quality Inn a las 10 de la mañana, en donde don Claudio estará arropado por las organizaciones civiles que él mismo ha impulsado, como Sí por México, entre otras, desde donde pretende hacer su luchita para que los opositores a la 4T, no necesariamente panistas, priistas o perredistas, es decir, ciudadanos no politizados que simplemente no concuerdan con la forma de gobernador de López Obrador y Morena, salgan a votar por otra opción que no sea guinda, rojilla o verde tucán.

******

El que anda jugándole al rojillo con tal de quedar bien con quien ahora lo defienden por haberse cambiado de bando a la 4T, es el exgobernador panista Javier Corral, pues luego de que Gerardo Fernández Noroña, excorcholata petista, lo defendiera a capa y espada cuando el priista Hiram Hernández abogó porque el Instituto Nacional Electoral le negara la candidatura “pluri” al Senado por Morena. Tanta es la desesperación de Corral Jurado por volver a ser legislador plurinominal, eso que ha sido prácticamente toda su vida, que le dedicó un mensaje a Noroña en donde lo llamó “camarada”, es decir, la ambición política es tal, que hasta la hipocresía brota bastante.

******

Ya son tantas las groserías que le han hecho desde la cúpula de Morena a la diputada y actual presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, que la legisladora no se quedó callada ante lo que ella considera una intolerancia y crueldad por parte de las huestes morenas que preside la dirigente estatal Brighite Granados, ya que no es la primera vez que a Terrazas Porras la pretenden excluir de los eventos con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, sin embargo, como la experimentada diputada tiene lo suyo en la política, es que por más que lo intenten nomás no la han podido borrar, a pesar de que una y otra vez esas groserías se vuelven más latentes.

******

El que ayer anduvo en Delicias en actos de campaña ante unas 3,500 personas, es el candidato de Fuerzs y Corazón por México al Senado, Mario Vázquez, quien junto al candidato a la diputación federal por el Distrito 5, Tony Meléndez, lograron congregar a ese número de personas en esa ciudad de la región centro-sur. Y es que por más que la candidata al Senado por la 4T, Andrea Chávez, jure y perjure que los habitantes de Delicias y municipios vecinos ya perdonaron a Morena y al gobierno federal por el saqueo del agua de las presas, lo cierto es que el recuerdo sigue vivo y la mayoría de la población aún está enojada por lo que ocurrió en el 2020. Por cierto que tras esa visita a Delicias, hoy Vázquez Robles estará en Chihuahua capital, en donde junto a los candidatos del PAN, PRI y PRD a diputados federales por los Distritos 6 y 8, Manque Granados y Alex Domínguez, ofrecerá una rueda de prensa.

******

De nueva cuenta quienes se van a aventar otro domingazo de registros son los panistas de Chihuahua capital, pero en esta ocasión ante el Instituto Estatal Electoral, en donde oficializarán los registros que llevaron a cabo los anteriores domingos ante la Comisión de Procesos Electorales del partido azul allá en la avenida Zarco. Así que para aprovechar y mostrar músculo, es que este domingo, los panistas capitalinos encabezados por el alcalde Marco Bonilla que busca su reelección, así como los aspirantes a diputados locales, acudirán al IEE al filo de las 9:30 de la mañana.