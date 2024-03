El amparo de Duarte-¿Victimarios o víctimas?-Fosfo descolorido

Si otra cosa no sucede y a decir de su defensa, hoy el exgobernador César Duarte volverá a tener una audiencia que deberá determinar la medida cautelar, si es que continúa en prisión preventiva o en arresto domiciliario, luego de que el martes pasado, cuando los “simpatizantes” del oriundo de Balleza protestaron al exterior del Poder Judicial del Estado, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación se llevó a cabo la audiencia constitucional respecto al amparo que interpuso la defensa de Duarte en contra de la decisión de la jueza Delia Valentina Meléndez respecto a la prisión preventiva, así que como la justicia federal le otorgó el amparo al ballezano, es que lo dicho por la jueza en mención quedó sin efecto y hoy deberá resolverse, una vez más, la medida cautelar que deberá enfrentar Duarte Jáquez.

******

Ahora sí que los diputados locales de Morena que coordina Cuauhtémoc Estrada nunca midieron las consecuencias de sus actos. Y es que desde que su compañera de bancada, Adriana Terrazas, asumió la primera Presidencia del Congreso y que desde entonces comenzaron a agredirla verbalmente en múltiples ocasiones, lo cual está documentado en videos, audios y hasta en las transmisiones en vivo de las sesiones del Congreso del Estado, quizá supusieron que todo eso no pasaría de la anécdota, pero jamás imaginaron que la denuncia que interpuso la Presidenta del Congreso pudiera tener alcances que los afectarían sobremanera, como el hecho de que las autoridades electorales les podrían negar el registro para buscar su reelección, y no por el “nado sincronizado” que ellos suponen sucede bajo las órdenes del Gobierno del Estado, sino porque simple y sencillamente lo que hicieron desde agosto del 2022 hasta la fecha en contra de Terrazas Porras, sí se trató de agresión tras agresión, es decir, ellos se lo buscaron y ahora intentan culpar a otros de sus acciones, victimizándose cuando en realidad ellos fueron los victimarios.

Por lo que ya la decisión de definir si se trató o no de violencia política de género en contra de la diputada Adriana Terrazas está en la cancha del Tribunal Estatal Electoral y del magistrado Hugo Molina, quien en su momento deberá emitir la resolución al respecto, sin embargo, si Cuauhtémoc Estrada y los suyos tienen la razón, como ellos lo afirman, no deberían de preocuparse y pueden impugnar, en caso de que la resolución no les favorezca, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero tal parece que la preocupación sí los apremia porque sólo ellos saben hasta dónde llevaron su odio hacia su compañera de bancada, cuyo colmillo político les está dando una lección a un grupo de legisladores que hicieron política con el hígado y ahora culpan de esa falta de oficio a la gobernadora Maru Campos y a las autoridades electorales.

******

Y porque una cosa son las campañas y la grilla, los días santos representan un tremendo descanso tan necesario ya sea para afinar estrategias o para retirarse del caos político de los días recientes, así que hoy volverán a sesionar los diputados locales para tomarse desde mañana la Semana Santa y regresar hasta el próximo martes a la próxima sesión ordinaria, pues ya entrando el mes de abril, las campañas y los golpeteos arreciarán sobremanera, ya que a su regreso, sólo faltarán dos meses para la jornada electoral, por lo que al concluir los días santos y cuando regresen los legisladores locales, se vislumbra que el Congreso del Estado se convierta en un ring tremendamente grillo.

Así que hoy la sesión promete estar más extensa que las más recientes, además de que quienes se volverán a reunir después de que ayer acodaran la comparecencia de un representante del Poder Judicial, son los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside Omar Bazán, los cuales, hoy sí, pretenden aprobar sí o sí el sentido del dictamen de la nueva reforma judicial después de dicha comparecencia que se tiene programada a las 4 de la tarde.

******

Así que si de grilla y golpeteos políticos se trata, el que saldrá a quejarse del Municipio de Chihuahua y de Marco Bonilla, quien apenas ayer solicitó licencia para dedicarse a buscar su reelección, es su contrincante naranja, Kike Valles, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de la capital, mismo que citó a medios de comunicación a las 9 de la mañana al exterior de la Presidencia Municipal, en donde según él denunciará presuntas acciones no tan correctas que ocurren en el Gobierno Municipal, vaya, el expriista que intentó ser moreno y terminó anaranjado pretenden buscarle ruido al chicharrón cuando lo cierto es que el fosfo de MC está más que descolorido y borroso.