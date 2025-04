Duarte, abogados y mariscos-Otra raya más al tigre-Maru y Bonilla en CDMX-Visitas colombianas

El que acudió a probar los mariscos de un recién inaugurado restaurante allá en el Distrito 1, cuya apertura fue apenas el pasado 24 de marzo, es el exgobernador César Duarte, quien rápidamente llamó la atención de los comensales, los cuales no se contuvieron en tomarle una fotografía al oriundo de Balleza y a sus acompañantes, y compartirnos la imagen de otro momento en el que Duarte Jáquez se deja ver desde que abandonó la prisión preventiva y le modificaron la medida cautelar para que, con todo y brazalete que lo mantiene ubicado, pueda moverse libremente en los lugares y restaurantes que le apetezcan al exgobernador, mismo que ayer fue visto compartiendo la comida del mar con sus abogados y con Gerardo Villegas, su exdirector de Administración, uno de los primeros duartistas caídos al iniciar la faramalla que el hoy senador neomorenista Javier Corral bautizó como “Operación Justicia para Chihuahua”. Así que todo parece indicar que la comilona en la que ayer estuvo el ballezano, además de darle su estrenada al restaurante, tuvo que ver con el proceso penal que tiene en contra, pues aunque se pasee casi casi como un alma libre, lo cierto es que el hecho de que no esté en una celda no lo exonera de las acusaciones en su contra.

******

Ahora sí que otra raya más al tigre de las acusaciones en contra de la senadora morenista Andrea Chávez, pero ya son tantas, que se convirtió en pantera. Resulta que en su inmadurez y soberbia, a la legisladora juarense ya poco o nada le importa guardar las apariencias, tan es así que ayer la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, exhibió el actuar de Chávez Treviño en su afán de promocionarse para ser la candidata de Morena a la gubernatura en el 2027.

Álvarez mostró dos ambulancias con placas del Estado de México, que a decir de la panista, son propiedad del Gobierno de esa entidad, cuya administración la encabeza la morenista Delfina Gómez, ambulancias que estaban rotuladas con la imagen de la senadora y que según lo señalado, demuestra que a pesar de la problemática en salud que existe en todo el país, al Gobierno del Edomex le dio lo mismo y se las entregó a Andrea Chávez para que las utilice en su campaña adelantada, razón por la que se viene otra denuncia más en contra de la senadora de Morena, ahora sí con supuestas pruebas que demuestran que desde el sur del país, ciertos morenos que son leales al tabasqueño Adán Augusto López, mueven los hilos para promover su imagen en este estado norteño.

******

Pues la gobernadora Maru Campos no le quedó mal a la presidenta Claudia Sheinbaum y acudió ayer a la presentación del programa que lanzó la mandataria federal para hacer frente a las amenazas que su homólogo del vecino país, Donald Trump, lanza un día sí y el otro también. La jefa del Ejecutivo de Chihuahua estuvo ahí presente y coincidió con sus colegas de todo el país, además de con la plana mayor del gabinete presidencial, tan así que aprovechó el viaje para platicar con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con quien fue captada charlando, muy probablemente de la estrategia de seguridad y de la coordinación que últimamente se ha consolidado en el estado.

******

Otro que tuvo una visita productiva a la Ciudad de México es el alcalde Marco Bonilla, ya que en la transmisión en vivo que hizo el Gobierno Municipal de su ponencia en la Cámara de Diputados, se pudo ver que la reglamentación de prohibir los narcocorridos y letras de canciones que denigran a la mujer fue muy aplaudida por los asistentes.

Tal vez varios de ellos no sabían de estas medidas que se aplican en Chihuahua capital y seguramente los alcaldes presentes llevarán una propuesta similar a sus Cabildos o por lo menos los ediles en estados como Puebla, Hidalgo, Querétaro y Coahuila, entre otros, que al concluir la presentación se acercaron con Bonilla para conocer más afondo sobre esta medida. Algo que dejó claro el alcalde capitalino fue que el municipio respeta la libertad de expresión, por ello no prohíbe cantar esas canciones, pero sí multar cuando se interpreten, lo que derivó en que probablemente esas medidas sean tomadas en otras entidades del país.

******

En ese tenor de concientizar el daño que la narco cultura provoca al tejido social, ayer estuvo en Ciudad Juárez ni más ni menos que el hijo de Pablo Escobar, el legendario capo colombiano que incendió ese país durante la década de los 80 y cuyo “legado” sangriento no se terminó con su caída en 1993. Resulta que Juan Pablo Escobar, hijo del mencionado capo, se ha dedicado en los últimos meses a impartir pláticas del daño social que provoca el narcotráfico, razón por la que visitó Ciudad Juárez y de paso se reunió con el alcalde de esa frontera, Cruz Pérez Cuéllar, quien lo recibió en su despacho de la Presidencia Municipal, pues Juárez, al igual que Medellín, Colombia, tienen bastantes similitudes y por ello, el hijo de Escobar fue invitado para impartir sus conferencias.