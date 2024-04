Debate presidencial-Martes legislativo-La guadaña del IEE

Ahora sí que el debate entre los candidatos presidenciales será el tema de este fin de semana, y no sólo a nivel nacional, también en lo local, tanto, que hoy saldrán a cuadro los tres dirigentes estatales de la coalición Fuerza y Corazón por México que conforman el PAN, PRI y PRD, pues a las 11 de la mañana de este día, el panista Gabo Díaz, el priista Alex Domínguez y la líder del Sol Azteca, Nohemí Aguilar, ofrecerán una rueda de prensa para hablar de lo que esperan del debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República y desde aquí enviarle buenas vibras a su candidata Xóchitl Gálvez, quien se enfrentará la candidata de la 4T, Claudia Sheinbaum y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, este domingo a las 8 de la noche y que es organizado por el Instituto Nacional Electoral… y es que el escándalo por el video del hijo de Gálvez Ruiz no pudo llegar en peor momento, pues aunque los candidatos no saquen a relucir el tema, lo cierto es que golpeó fuerte a la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, tan es así que Xóchitl ha tenido que cancelar sus conferencias diarias para analizar qué tanto afectó el trancazo de su junior.

Los malosos que le saben a la tenebra electoral aseguran que el recuento de los daños tras el video filtrado del hijo de Xóchitl Gálvez haciendo desfiguros afuera de un antro se dejarán ver la próxima semana, precisamente en el marco de la gira que la candidata presidencial realizará en el estado de Chihuahua, en específico en Ciudad Juárez, la capital y Camargo.

******

Si otra cosa no sucede y vuelven a patear el bote, será en la sesión del martes cuando por fin los diputados voten en el Pleno del Congreso del Estado el dictamen de la reforma al Poder Judicial, en donde se prevé un extenso debate, pues el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, ya adelantó que presentarán una serie de reservas, sobre todo en lo que respecta a la paridad en la elección de magistradas y magistrados, la cual los morenistas sugieren que debe ser horizontal y no vertical, como viene en el dictamen aprobado durante la Semana Santa.

Además, se prevé que en esa misma sesión también llegue al Pleno la terna para elegir a la nueva o nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, terna que está integrada por Javier González Mocken, Zulay Abbud y Gildardo Félix. Dicha votación será a través de cédula y los momios los trae el exalcalde de Juárez y exsecretario de Educación, aunque en una de esas existe un tapado o tapada.

******

Los que sacaron la guadaña con tómbola incluida son los consejeros del Instituto Estatal Electoral, pues en la eterna sesión especial de registro de candidaturas que inició desde el martes en la noche y que se ha extendido durante horas, entre receso y receso, van tiradas más de 140 candidaturas por considerar el IEE que incumplieron con acciones afirmativas, cuotas de género y porque de plano no subsanaron las irregularidades detectadas en su momento. Y aunque la mayoría se trata de candidaturas de municipios considerados “pequeños” por la densidad poblacional, la que más destacó fue la de José Luis Villalobos García, número uno en la lista de candidatos plurinominales del PRI a diputados locales y actual Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, es decir, el mozuelo es muy cercano al mero mero jefazo tricolor, “Alito” Moreno, por lo que se pronostica que se venga el grito en el cielo ante la rasurada que les dio el IEE a los priistas locales. Por lo pronto, esa sesión interminable continuará hoy.

******

No me ayudes compadre. Ahora sí que en un ataque de honestidad o porque de plano es imposible defender lo indefendible, el candidato de Morena, PT y Verde a la diputación federal por el Distrito 7, Nono Corral, aceptó durante un programa en vivo que las carreteras federales están en esas condiciones porque de plano existe corrupción al interior de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en donde él mismo laboró. Así con todas sus letras, Nono reconoció que aunque Andrés Manuel López Obrador no es corrupto, en la SICT sí existe esa corrupción que tanto niegan los defensores de la 4T, así que a ver si al candidato a diputado federal no le cae la regañiza de su vida al aceptar que la corrupción sigue dentro del Gobierno Federal a más de cinco años que Morena llegó al poder.