Concentración electoral-¡Aguas Claudia!-CEDH, a punto de turrón-Tierra quemada

BIEN CONCENTRADO EN planear su estrategia electoral es como anda Marco Bonilla, alcalde con licencia de Chihuahua capital y que va en busca de su reelección, mismo que en los últimos días ha reunido a su equipo para darle forma al plan que aplicará en la campaña que oficialmente inicia el 25 de abril, pero desde ya traen ocupado al candidato de la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua que integran el PAN, PRI y PRD, pues aunque las encuestas lo coloquen con una cómoda ventaja sobre su más cercano competidor, el expanista Miguel La Torre, ahora candidato de Morena, PT y Verde, lo cierto es que el plan de Bonilla será caminar las calles, colonia por colonia y sección por sección, tal como lo hizo en el 2021 y que lo llevó a la alcaldía capitalina.

Los malosos nos adelantan que ya con la experiencia actual, lo que planea el alcalde con licencia es subsanar cualquier error pasado y también darle un empuje real a las campañas de los candidatos a diputaciones locales, pues la mira está puesta en que de nueva cuenta la capital se pinte de azul en los cinco Distritos que la componen, y es que el objetivo de Marco no nada más está en la reelección, también en una visión de lo que sería el 2027.

******

TAL COMO SE veía venir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio ayer luz verde a la candidatura del ex(des)gobernador Javier Corral, la cual fue un regalo de Morena para que llegue como “pluri” al Senado, luego de haberse cambiado de bando y ser ahora más morenista que muchos morenos de antaño (guiño, guiño), eso que anduvieron con el Regeneración en las plazas y que ni un gracias recibieron de las cúpulas de la 4T que hoy le dan asilo a expanistas y expriistas que saltaron del barco cuando vieron que se hundía.

Así que ese brinco de Corral Jurado hacía la 4T, ya le valió otro gran premio y desde el TEPJF le allanaron el camino para que prácticamente sea senador en la próxima Legislatura, debido a ese privilegiado lugar 9 en la lista de “pluris” de Morena. Y como dicen los malosos, qué caso tenía que presumiera la resolución del máximo Tribunal electoral y de paso culpar a la gobernadora Maru Campos, al exjefe nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones y por supuesto a su villano favorito, el exgobernador César Duarte, de ser los responsables de querer descarrilarlo del camino al Senado. Así las cosas con el paseño Javier Corral, el cual es mexicano cuando le conviene, pero eso sí, estadounidense de nacimiento.

******

SOBRE ADVERTENCIA NO hay engaño, y no vaya a decir después la candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, de que no se le alertó de lo que se echaba encima, pues ayer la gobernadora Maru Campos no se guardó nada y afirmó que su antecesor en la gubernatura, Javier Corral, “no cambia aunque cambie de corral”, por lo que sugirió que Sheinbaum Pardo “se cuide de él”, a sabiendas la Gobernadora, con eso de que hasta lo vivió en carne propia, que la traición y el cinismo son las características principales del exgobernador, el cual no dudaría en apuñalar por la espalda hasta a sus más cercanos con tal de salvar su pellejo y su ego. ¡Aguas Claudia!

******

COMO ERA DE suponerse y después de un largo debate encabezado por el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, ayer la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado eligió la terna que llegará al Pleno y de donde saldrá la o el nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos: Javier González Mocken, Zulay Abbud y Gildardo Félix. Por lo que ya sólo es cuestión de que dicha terna llegue al Pleno y a través de cédula, los diputados locales decidan quién será el nuevo titular de la CEDH, disputa que se definirá entre los dos primeros mencionados.

******

YA CON UN par de semanas en la calle, los candidatos a diputados federales pudieron sentir el territorio por el que deberán pelear en las urnas el próximo primer domingo de junio. Las demarcaciones que más levantan expectativa son el 04 y 08, con sede en Juárez y Chihuahua capital respectivamente.

Ambos son la mejor oportunidad de mancharle la mantelería al enemigo político en las ciudades que no controlan. El 04 pudiera ser el lunar que el PAN y sus aliados rescaten de la maquinaria de Morena en la frontera, mientras que el 08 es lo mismo para que Morena le arruine el carro completo a la coalición del bolillo y la familia revolucionaria en la capital.

El resto de las diputaciones están más que definidas de acuerdo a los últimos sondeos. El 01, 02 y 03 están etiquetadas para el poderío que tiene Morena en el norte del estado, mientras que el 05, 06, 07 y 09 ya pueden decretarse azules y tricolores por la forma en que se decidieron las candidaturas de la región serrana y en el centro-sur.

La casa encuestadora Massive Caller pone a la panista Marisela Terrazas 6 puntos debajo del moreno Alejandro Pérez Cuéllar, en la contienda del 04 federal con sede en Juárez. Para blindar el éxito de Alex, no es de extrañarse que la maquinaria de la Presidencia Municipal que maneja su hermano, se encuentre de lleno metida en dos distritos locales, el 04 y 05, que son los que abarcan la totalidad del 04 federal.

El mismo sondeo que se dio a conocer hace tres días, pone al candidato tricolor Alejandro Domínguez, apenas con los mismos seis puntos de ventaja sobre su competidor de Morena, Marco Quezada, quien tiene un nivel de conocimiento muy superior a su otrora correligionario y trae la ventaja de ser un exalcalde emanado de la familia revolucionaria con mucho arraigo en las colonias del sur de la capital, donde se concentra la mayor cantidad de votos que podrán definir la contienda.

Ahí radica el temor de ambas fuerzas políticas, pues Morena y PAN se juegan en esas 9 diputaciones federales, el triunfo de la fórmula al Senado, donde las figuras más fuertes las tiene el bolillo, ya que Daniela Álvarez y Mario Vázquez traen más presencia que Andrea Chávez junto a Juan Carlos Loera, pero la forma en que se definan los distritos federales 04 y 08 serán determinantes para saber qué bando se lleva la carrera.