Choque azulado-Consecuencias en el TEJA-Adelantados morenos-JUCOPO y la renuncia

MIENTRAS LOS PANISTAS comprometidos siguen al pie del cañón y están dispuestos a renovarse con tal de sacar del coma al partido fundado por Manuel Gómez Morín, el todavía presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Marko Cortés, continúa destrozando lo que queda del partido azul.

Y es que los malosos nos contaron que por un lado la gobernadora Maru Campos y los exsenadores César Jáuregui y Teresa Ortuño están firmes en la Comisión Especial de Análisis para dictaminar qué fue lo que sucedió en el pasado proceso electoral, por el otro Marko Cortés se engarza en pleitos que dañan de manera irremediable al panismo, como es el caso de lo que sucedió con el expresidente Felipe Calderón, quien le recordó a su paisano michoacano que es él quien más daño le ha hecho al PAN, lo que no gustó nadita a Cortés Mendoza, el cual se puso respondón con Calderón Hinojosa y le espetó que fue a raíz de su sexenio que el partido se vino abajo.

Difícil, muy difícil que el panismo resucite si tiene “líderes” que no aceptan la autocrítica, y en el caso de Marko Cortés, él ya amarró su senaduría y los demás, los demás que lo reparen, si es que pueden, los verdaderos panistas.

******

YA QUE MENCIONAMOS a la gobernadora Maru Campos, todo parece indicar que la relación que se busca con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, va en un camino muy distinto a la que se tuvo, y se tiene, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la jefa del Ejecutivo chihuahuense ha sido enfática en reconocerle los aciertos a Sheinbaum Pardo, como es el caso de la elección de los integrantes de su Gabinete.

Sin embargo, eso no significa que la no confrontación se traduzca en sumisión, ya que como hasta ahora, desde Chihuahua sí se sentirá una oposición que al menos le ponga cara a las decisiones de lo que ellos denominan el segundo piso de la 4T, pero de que se busca una relación distinta, eso no hay duda, y para empezar, el reconocimiento que Maru le envió a Sheinbaum por no dejarse embaucar del todo por el neomorenista Javier Corral.

******

Y SI DE Javier Corral se trata, el expanista convertido en neomoreno, los malosos nos comentan que tras la caída de Mayra Arroniz como presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, comenzarán a fluir ciertas sentencias en contra de exfuncionarios corralistas que están pendientes de emitirse debido a que Arroniz, la magistrada depuesta por presuntamente realizarse un autopréstamo y por acoso laboral, tenía paralizadas debido a su supuesto corralismo, así que será interesante revisar si es que ahora con el magistrado Alejandro Tavares como presidente del TEJA, ese órgano jurisdiccional hace su chamba y deja de ser un adorno para cumplir con los mandatos jurídico-administrativos.

******

EL QUE SIN duda empezó a dejar registros de que su precampaña para ser candidato a gobernador va más que en serio, es el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien sin tapujos al día siguiente de su triunfo electoral, declaró ante los medios de comunicación que su mira está puesta en ser gobernador.

Y es que ayer Pérez Cuéllar se reunió con sus homólogos electos de San Francisco del Oro, Nonoava, Moris, Allende y Nuevo Casas Grandes, para realizar un diagnóstico de necesidades iniciales que llevarán como ediles morenos ante el gobierno federal, y como ejercicio previo del evento a realizar el 5 y 6 de agosto en la Ciudad de México por parte de la Asociación de Autoridades Locales de México, que congregará prácticamente a los ediles y gobernadores electos por parte de Morena para conocer el nuevo bloque guinda del país.

Y es que en Morena de plano ya rompieron con los cánones de la política y antes de asumir el cargo para el cual fueron electos, tanto Pérez Cuéllar como la virtual senadora Andrea Chávez, se encampañaron de nuevo en un proyecto personal electoral para el 2027.

Algunos dirán que es mejor conocer las intensiones reales de cada quien desde inicio, pero sin duda las críticas lloverán en torno a la distracción evidente que se tedrá de atender las tareas sustanciales para las que fueron votados, por andar buscando el siguiente escalafón. El pase de facturas se conocerá sin duda a lo largo de las semanas y meses, tras conocer cómo reciben los juarenses en particular y los chihuahuenses en lo general las acciones de precampaña de ambos morenos.

******

DESPUÉS DE VARIAS semanas, los que volverán a reunirse este día son los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. La razón, oficializar la salida de Everardo Rojas como secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos y por tanto, designar a Gustavo Alfonso Olivas Ramos como encargado de dicha Secretaría lo que resta de la Legislatura. Dicha reunión de la JUCOPO está pactada para las tres de la tarde de este miércoles y ahí quedará asentada de manera oficial la renuncia de Rojas y la designación de Olivas.