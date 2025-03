Centro blindado-Morenos al Zócalo-Chalecos azules-Observadores

Más vale prevenir que lamentar. Lo desagradable que resultó la marcha del 2023 por el 8M, y no por las mujeres que marcharon, sino por los infiltrados que utilizaron el pretexto para irse en contra de los Gobiernos estatal y municipal, además de para denostar la legitimidad de la marcha y de la lucha feminista, es que es el motivo por el que hoy el Centro de la está blindado. Palacio de Gobierno y edificios aledaños, así como la Presidencia Municipal, fueron sitiados por vallas metálicas como las colocadas desde el año pasado, pues como se señaló, por lo ocurrido en el 2023 es que pagan justas por pecadores, y decimos así, en ese género, porque los infiltrados en esa marcha eran eso, con “o”, mismos que desataron el caos y con ello restarle legitimidad a la lucha por los derechos de las mujeres, mismos que, digan lo que digan, aún falta muchísimo por hacer y en un país misógino y feminicida como México, esas marchas como la que se viene este sábado, son más que necesarias…

******

Y bueno, mientras eso sucede acá en Chihuahua capital, en la Ciudad de México ocurre lo mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó blindar Palacio Nacional también con vallas metálicas, a la misma usanza de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para impedir que le grafitearan su “casa”. Sin embargo, esas vallas deberán ser retiradas apenas y concluya la marcha por el 8M, ya que al día siguiente, el domingo, la Doctora tendrá su mitin que a los mexicanos les servirá de escudo contra las aranceles (guiño, guiño).

Así que ahí se espera la presencia de miles de simpatizantes de la 4T que irán por su propia voluntad y otros no tanto, pero de que el Zócalo lucirá abarrotado eso no lo dudé, a ver si con eso Donald Trump, otro populista empedernido, se espanta del “poder de convocatoria” que tiene el Gobierno Federal, del cual

él insiste que no hace su chamba frente al narco.

De parte de Chihuahua se espera la presencia de diputados locales y federales, de integrantes de la dirigencia estatal que encabeza Brighite Granados, de delegados de dependencias federales y de los senadores Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, quienes durante toda la semana se han puesto a competir a ver quién le hace más la pelota a la jefa Sheinbaum.

******

Porque los chalecos guindas ya tienen más de un sexenio operando bajo el oficialismo, ofreciendo programas sociales a nombre de un partido político, a pesar de que el billete que entregan pertenece al erario y no al bolsillo del Presidente o Presidenta en turno, es que ya el PAN en Chihuahua entendió que si bien no tienen la estructura de la Secretaría del Bienestar ni los miles de millones de pesos que maneja su titular, Ariadna Montiel, se enteraron que si pretenden darle guerra al morenismo, es necesario salir a las calles y gastar suela, razón por la que ya la dirigencia estatal que lidera Daniela Álvarez, formó su ejército de “chalecos azules”.

Resulta que serán estos “chalecos azules” los que saldrán a las calles a mostrar los logros de los gobiernos emanados del PAN, en especial en las principales ciudades de la entidad y así hacerles ver a los ciudadanos lo realizado especialmente por el Gobierno del Estado.

******

Se nota que en Chihuahua Capital la ciudadanía es informada e interesada en la toma de decisiones de su ciudad, ayer cerraron las postulaciones para observadores ciudadanos con 141 inscritos de donde saldrán quienes participarán en las licitaciones y comprueben que todo se hace en total transparencia. Con la creación de este programa del Gobierno Municipal en la administración del alcalde Marco Bonilla, fue con la intención de fomentar la transparencia y el combate a la corrupción y alcanzar la calificación de 10 en el tema de transparencia municipal, algo que pocos municipios tienen.