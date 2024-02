Caos y más caos-El anuncio-La cábala de Sheinbaum

Si ayer fue un caos el Centro con la manifestación de conductores de DiDi y Uber, con la cual desquiciaron la ciudad, hoy se prevé que la protesta regrese al primer cuadro de la ciudad y no sólo ahí, sino a otras vialidades principales que de por sí ya son extremadamente traficadas y con la manifestación que planean los conductores, pretenden de plano tronar el tráfico vehicular debido a la hora que buscan hacerlo. Resulta que a pesar de que Romina fue encontrada con vida, sana y salva, eso no dejó por completo contentos a los manifestantes, a pesar de que la desaparición de la chica obedecería a un tema meramente personal. Así que más vale prevenir que lamentar, pues si otra cosa no sucede, el Centro volverá a ser un caos que desquicie la circulación y los accesos para los ciudadanos que todos los días laboran en ese sector de Chihuahua capital.

******

Aunque el lunes lo hicieron en Ciudad Juárez, que fue el presentar a sus suplentes en la carrera por el Senado, hoy los candidatos del PAN, PRI y PRD, de la llamada coalición Fuerza y Corazón por México, Mario Vázquez y Daniela Álvarez, harán lo propio en Chihuahua capital, en donde ambos panistas ofrecerán hoy un mensaje desde las instalaciones del Comité Directivo Municipal ahí en la avenida Ocampo, en donde además de ratificar a la empresaria Adriana Fuentes como suplente de Mario, la también diputada Daniela Álvarez hará lo mismo con su suplente, Ana Gabriela Guerrero Elías, conocida chihuahuense que en los últimos años se ha dedicado a dirigir la asociación civil Casas de Cuidado Diario, misma que ha trabajado de la mano de los gobiernos estatal y municipal ante la ocurrencia de la 4T de desaparecer las estancias infantiles desde que prácticamente comenzó el sexenio. Así que igual que como sucedió con la suma de Fuentes Téllez, la llegada de Guerrero Elías también abona bastante a la campaña de Mario Vázquez y Daniela Álvarez, quienes este fin de semana comenzarán con su campaña de cara a buscar un escaño en la Cámara Alta.

******

Y si de definiciones y destapes se trata, ayer fueron citados en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN que preside Gabo Díaz, todos los diputados locales que integran la bancada azulada en el Congreso del Estado y que coordina Alfredo Chávez. La razón: informarles quiénes sí van por la reelección y quiénes no, y de los que no, en dónde serán requeridos, como son el caso de Luis Aguilar y Geo Bujanda, los cuales y por ley, ya les es imposible reelegirse al haberlo hecho en las pasadas elecciones del 2021. Por lo que será en las próximas horas cuando todo quede definido dentro del PAN, pues como le adelantamos, el fin de semana será el registro de quienes van por la reelección y de aquellos que llegan por primera vez en busca de una curul en el Legislativo local.

******

Ahora sí que tremenda cábala electoral en lo que se ha convertido Ciudad Juárez para la 4T y sus candidatos presidenciales, pues un día después de arrancar su campaña en el Zócalo capitalino, es decir el sábado 2 de marzo, estará en la fronteriza ciudad la candidata de Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum, quien casi igual que como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, y decimos casi, pues él realmente sí inició su campaña presidencial en Juárez, Sheinbaum Pardo estará en el Monumento a Benito Juárez a las 4 de la tarde, en donde se prevé que miles de simpatizantes y militantes de la 4T se apersonen para vitorear a la candidata que va muy arriba en las encuestas.