Campaña… para no votar-Carreteras de la muerte-“Corazones Rojos”-Bienestar animal

Hoy llegarán las boletas para la elección judicial a las sedes distritales del Instituto Nacional Electoral tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, sin embargo, junto con ellas también ha llegado, y arreciado, una campaña en redes sociales que invita a no participar en la jornada electoral del domingo 1 de junio, es decir, desde lo virtual están llamando a los ciudadanos a que no participen en la “farsa” que significa el ejercer el voto para renovar los Poderes Judiciales, tanto federal como estatal. El motivo, argumentan quienes emprendieron esta “campaña”, es precisamente no validar estos procesos que fueron por capricho del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secundado por Morena y sus aliados, además de por la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, pues con ello, al no participar “el pueblo bueno” en la votación, no les permitirían escudarse en los ciudadanos en caso de que el Poder Judicial se desmorone en los próximos años en que las personas juzgadoras electas, sean las que impartan justicia en un sistema ya de por sí cargado de impunidad. Sin embargo, hay que decirlo, no son necesarias esas “campañas” que llaman a no votar, ya es suficiente la apatía por parte de la mayoría de la población que simplemente ve a este proceso electoral como inexistente y a decir de quienes sí le saben a lo estadístico, la participación ciudadana no rebasaría ni el 10 por ciento, ni en el ámbito federal y tampoco el estatal.

******

A unos días de que la directora General de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Imelda Guerra, se reúna con integrantes de la CMIC, encuentro previsto para la próxima semana, otra vez las malas condiciones de las carreteras federales en el estado serán tema de conversación, pues los curitas que les han colocado desde la SICT son insuficientes para paliar el daño estructural que sufren estos tramos que están a cargos de la Federación y que desde el sexenio pasado se convirtieron en carreteras de la muerte.

Otra vez la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez, en los tramos que debería reparar la SICT están en pésimas condiciones por los baches, y no se diga de la carretera que va de Aldama hacia Ojinaga, en donde los accidentes volvieron a estar a la orden del día. Así que el próximo miércoles que Imelda Guerra se encuentre con los empresarios de la construcción, escucharemos qué pretexto pone para explicar el por qué de la inacción del Gobierno Federal en este tema.

******

El que no ha escatimado en festejar a las madres de familia en vísperas del 10 de mayo es el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafa Loera, quien encabezó una pachanga para las jefas de familia en la que estuvo acompañado del dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alex Domínguez, el cual ha andado más que cercano con sus colegas de extracción azul en los recientes festejos a niños y madres.

Por cierto que ayer, el priista acompañó al dirigente del Comité Directivo Municipal tricolor en la capital del estado, Pedro Beristáin, en el arranque de la campaña “Corazones Rojos”, con la que se busca fortalecer el trabajo territorial del PRI en las diversas colonias de la ciudad, campaña que inició en el sector de la Robinson, allá al sur de la ciudad.

******

A un mes de asumir como coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal de Chihuahua, Rocío Reza se reunió ayer con el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, Gabriel Valdez, quien solicitó un encuentro con la funcionaria municipal para coordinarse en esta materia que ha sido fundamental para las administraciones del alcalde Marco Bonilla y de la gobernadora Maru Campos, razón por la que ambos servidores públicos se reunieron para coordinar una estrategia que permita mejorar el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal, temas que recientemente han sido prioridad en las agendas políticas de ambas administraciones.