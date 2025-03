Bonilla y su maquinaria-Luisa María, Cuauhtémoc y Brighite-Loera vs la “izquierda repentina”-Campañas judiciales

Un fin de semana de mucha actividad política es la que tuvo el alcalde Marco Bonilla, quien no nada más acudió al municipio de Guerrero por invitación de su homólogo Chava Villa, también se reunió con liderazgos panistas que ven al Presidente Municipal de Chihuahua capital como la carta fuerte que le puede dar guerra al morenismo en la lucha por la gubernatura en 2027, con eso de que los suspirantes guindas andan muy, pero muy adelantados en sus aspiraciones y desde hace meses, incluso años, traen la mira puesta en la sucesión. Es por ello que Bonilla no se ha dormido en sus laureles y ha aprovechado los fines de semana para cuajar su proyecto con miras a esa elección que será crucial para el futuro del estado.

En primer lugar, Marco Bonilla se reunió en Guerrero con la crema y nata de ese municipio, en donde no solamente estuvo presente el alcalde Chava Villa, también anduvo ahí el diputado priista Luis Fernando Chacón, mientras que la cereza del pastel para el fin de semana del alcalde de Chihuahua capital fue el encuentro que sostuvo con más de 100 liderazgos panistas provenientes de distintos municipios del estado, entre ellos Aldama, Ascensión, Bocoyna, Balleza, Buenaventura, Carichí, Casas Grandes, Ojinaga, Parral, Saucillo, Temosáchic, Zaragoza, San Francisco de Conchos, Chínipas, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Galeana, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Jiménez, Juárez, Julimes, Madera, Maguarichi, Matachí, Nuevo Casas Grandes y Namiquipa. El proyecto está andando y la próxima parada será el 2027.

Y mientras eso sucedía con el alcalde Marco Bonilla, otros que también anduvieron en reuniones son los morenistas Cuauhtémoc Estrada y Brighite Granados. Resulta que el primero, en su calidad de coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, fue citado por la dirigente nacional Luisa María Alcalde a un encuentro que la hija de doña Bertha Luján tuvo con los coordinadores parlamentarios de Congresos locales de todo el país, algo similar a lo que fue citada Brighite Granados, pero ella en calidad de presidenta estatal del morenismo. Esto en pleno fin de semana en que arrancaron las campañas de la elección judicial. ¿Coincidencia?

Ya de regreso a Chihuahua, la dirigente estatal participó en el Consejo Estatal que se llevó a cabo ayer domingo, en donde su presidente, Hugo González, presentó ante la militancia el avance del proceso se afiliación masiva que comenzó el partido hace ya algunas semanas, y en donde se han propuesto hacer morenista a quien se deje y lo permita.

El que volvió a lanzarse en contra del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar es su eterno némesis, el senador morenista Juan Carlos Loera, quien ahora sumó a su lista de “odiados” a la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, a los cuales, Loera no les perdona que se traten de un expanista y una expriista, y que sean ellos los que ahora suenen más que él como candidateables de Morena a la gubernatura.

Será por eso que Loera aprovechó el fin de semana y también sus redes sociales para arremeter en contra de Cruz y de Mayra Chávez, a quienes calificó de formar parte del duartismo y advenedizos de una “izquierda repentina”, tan es así que usó fotografías del alcalde de Juárez y de la delegada del Bienestar para “comprobar” su teoría: el primero con un representante de la “oligarquía” juarense y la segunda con los exgobernadores Patricio Martínez y Reyes Baeza. Así las cosas con el senador de Morena que trae atravesados a dos colegas del movimiento.

Sin pena ni gloria, ayer comenzaron las campañas electorales de candidatos a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación y del Estado, decenas de aspirantes que utilizaron las redes sociales para promocionarse ante lo confuso que puede ser una elección que no tiene pies ni cabeza, pero que será decisiva para el futuro de la ya de por sí insípida justicia. Y aunque se trata del primer ejercicio para “democratizar” al Poder Judicial en la era moderna, es en las propias redes sociales en donde varios ciudadanos han llamado a no votar y por tanto no participar en lo que califican de una “farsa”. Todo un reto lo que ocurra el domingo 1 de junio.