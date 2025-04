Bonilla y los exgobernadores-“Gargamel” Chávez-Casa de enlace-Sesiones adelantadas

Porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente, el que no se ha dormido es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien este fin de semana estuvo de gira en la región centro-sur del estado, en donde se reunió con líderes políticos de mucho peso para sumar a su proyecto con miras al 2027. Es así que Bonilla no puede quejarse de los aliados que consiguió y que le organizaron una reunión para dejar clara la visión que tiene para la entidad, pues ahí, junto a él y bastante arropado, estuvieron los exgobernadores Fernando Baeza y José Reyes Baeza, los cuales ven en el proyecto del alcalde de Chihuahua capital como el idóneo con miras a la gubernatura, además de que también se sumaron alcaldes de la región y otros liderazgos sociales que fueron invitados al convivio para arropar a Bonilla Mendoza.

Además, al día suficiente, el alcalde capitalino hizo lo propio en Camargo, en donde logró lo que pocos pueden presumir, juntar a su homólogo de ese municipio, Jorge Aldana y al diputado local Arturo Zubía, quienes hasta hace no mucho traían sus diferencias, mismas que fueron dejadas a un lado para recibir a Bonilla en lo que fue la reunión del Consejo de Desarrollo Economía Regional de Camargo, por lo que este fin de semana fue productivo para la causa del Presidente Municipal de Chihuahua, quien ha sido muy cuidadoso para no caer en actos ilegales, tal como sí lo han hecho los de la acera de enfrente.

******

Ya que mencionamos a los de la acera guinda y de enfrente, la que estuvo en Chihuahua capital y Ciudad Juárez este fin de semana, no sólo para promocionar su imagen en ese afán de querer ser gobernadora, es la senadora Andrea Chávez, luego de la bañada de realidad que le diera la presidenta Claudia Sheinbaum. Es así que en esta ocasión anduvo en colonias de ambas ciudades con el pretexto de promover la elección judicial, cuestión que también hizo en Cuauhtémoc, no nada más en las ciudades antes mencionadas.

Por cierto que quienes sí captaron los dichos de la senadora morenista respecto a los “pitufos de la aldea”, los cuales, muy a su pesar, resultaron victoriosos con eso de tumbarle espectaculares y ambulancias con su imagen, son los panistas del estado, tan es así que la dirigente estatal Daniela Álvarez, se mofó de la frase de Chávez Treviño y mostró una imagen de los pitufos y a la senadora como Gargamel, el villano de esa serie de dibujos animados, “Gargamel Chávez” la apodaron y con ello al malo de la historia con cabello largo, para que no le quepa duda a la legisladora a quien se estaban refiriendo.

******

El que anda muy activo en eso de “desenmascarar” derechistas que se unieron a Morena por mero interés político es el senador Juan Carlos Loera, quien no solamente la semana pasada se lanzó contra el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y desde la Tribuna del Senado denunció presuntos irregularidades, este fin de semana, el legislador morenista se fue duro y a la yugular de la diputada local también de Morena, Brenda Ríos, ex del partido Verde que se fue al morenismo y ahora es legisladora. Loera no olvida que Brenda Ríos le tiraba a la 4T apenas tenía la oportunidad, como cuando fue candidata a la gubernatura en el 2021 bajo las siglas del PVEM, además de recordarle el saqueo del agua por parte de la comunidad LeBarón cuando ella era delegada de la Semarnat y su marido, Alex LeBarón, lo era de la Conagua, así que el senador Loera advirtió que poco a poco irá “desenmascarando” a la diputada local que hoy se rasga las vestiduras por temas sin sentido.

******

Lo que unieron fuerzas para abrir su casa de enlace son los diputados locales Alfredo Chávez y Nancy Frías, los cuales harán oficial su apertura este martes 15 a las 3 de la tarde. Dicha casa estará ubicada en el Circuito Universitario, a la altura del fraccionamiento Bosques de San Pedro, en donde el coordinador de la bancada panista y la legisladora local buscarán estar más en contacto con la ciudadanía, con eso de que ambos traen en mente proyectos a futuro, pero que saben perfectamente que lo primero es hacer bien su chamba como diputados y en eso andan más que enfocados.

******

Hablando de diputados locales y con motivo de la Semana Santa que ayer comenzó con el Domingo de Ramos, la sesiones ordinarias se realizarán hoy y mañana, para que con ello, los legisladores y el personal del Congreso del Estado puedan disfrutar de los días santos sin compromisos de por medio. Por lo que este lunes y martes, las sesiones se llevarán a cabo en horario habitual y así cumplir con el deber legislativo sin necesidad de estropear las vacaciones de Semana Santa.