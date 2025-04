Bonilla y el 27-Terna final-Giras tricolores-Talacha azul y guinda

Porque en la vida y en la política no existen las coincidencias, el alcalde Marco Bonilla aprovechó la inauguración de la temporada de los Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana de Beisbol para lucir un jersey muy ad hoc con su proyecto político, pues en la espalda, en la jersey que lució, traía plasmado el número 27, tan legendario en el deporte rey que además coincidió con su proyecto político de cara a la carrera por la gubernatura. Es así que ahí en el Estadio Monumental, Bonilla Mendoza fue el encargado de lanzar la primera bola en el partido inaugural de Dorados vs Saraperos de Saltillo y por supuesto que se quedó a disfrutar del choque beisbolero. Junto a él y por supuesto que llamó la atención, estuvo el fiscal General César Jáuregui, quien acudió en representación de la gobernadora Maru Campos, además de que también se coló con ellos el diputado local priista Luis Fernando Chacón, y es que los tres antes mencionados traen la mira puesta en el 2027, claro, sin descuidar ninguno la responsabilidad actual para que precisamente no se les reclame que por interesarse en el futuro, descuiden el presente.

******

Con el rechazo de Morena, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado que preside el panista Alfredo Chávez, logró sacar adelante la terna final para presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual quedó integrada por Georgina Bujanda, quien por cierto tuvo la calificación más alta, así como por Yuliana Rodríguez y Gildardo Félix, cuyos nombres serán sometidos a votación mañana en el Pleno del Legislativo.

Pero lo complicado ha sido, es y será llegar al consenso para lograr las dos terceras partes necesarias que se requieren para que uno de los tres aspirantes se convierta en el próximo titular de la CEDH, por lo que las apuestas a quién será la o el ungido no están de todo definidas, razón por la que las próximas horas serán cruciales si es que mañana se pretende que por fin salga avante la elección para presidir ese órgano autónomo.

******

El que anduvo este fin de semana en Durango para acompañar a la plana mayor del PRI en apoyos a sus candidatos, es el diputado local y coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN priista, José Luis Villalobos, quien acudió a los eventos que encabezó el mandamás tricolor, ‘Alito’ Moreno en Gómez Palacio y en Lerdo, en donde además estuvo el coordinador de los diputados federales de la familia revolucionaria, Rubén Moreira y el dirigente estatal del PRI en Chihuahua, Alex Domínguez, una de tantas giras que se intensificarán en los próximos fines de semana que restan para la elección que se llevará a cabo en los estados de Durango y Veracruz, en donde están en disputa más de 1,450 cargos y serán una prueba para determinar si el PRI ha resucitado.

******

Ya que andamos con diputados locales, hoy el coordinador de la bancada tricolor en el Congreso del Estado, Arturo Medina, encabezará junto al dirigente estatal Alex Domínguez, una rueda de prensa que trae varios temas a tratar y mensajes que dar, porque de nueva cuenta volvió la amenaza del gusano barrenador y con ello el amague del gobierno de los Estados Unidos de volver a cerrar su frontera a los ganaderos mexicanos, en donde los chihuahuenses son los que resultan con más pérdidas, los cuales de por sí ya no ven la suya.

Tanto Medina como Alex recordarán que existen iniciativas y exhortos para prevenir esa plaga, sin embargo, en el primero de los casos ya se analiza en el Congreso local el aumentar las penas para reforzar los cercos sanitarios y en el segundo, Morena y los suyos lo rechazaron, así que ese y otros tantos temas saldrán a relucir este día por parte de la cúpula del PRI en el estado.

******

Otras que aprovecharon el fin de semana para realizar trabajo partidista son las dirigentes estatales del PAN y Morena, Daniela Álvarez y Brighite Granados, respectivamente. Mientras la primera viajó a Aldama y Guadalupe y Calvo para reunirse con la estructura azul, la segunda anduvo en Ciudad Juárez con lo de la afiliación masiva que traen en mano los morenistas, y es que a poco más de dos años de la jornada electoral del 2027, nadie se quiere dormir en sus laureles y la talacha se han incrementado por parte de las dirigencias estatales de ambos partidos.