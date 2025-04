Bonilla y De la Madrid-Denuncias azules… burlas guindas-En busca del consenso-Aranceles del terror

Sin muchos aspavientos, el que recibió la visita del exfuncionario federal Enrique de la Madrid, es el alcalde Marco Bonilla, a quien el hijo del expresidente Miguel de la Madrid visitó en su despacho de la Presidencia Municipal. Y es que De la Madrid visitó la capital del estado ayer y no desaprovechó el viaje para reunirse con Bonilla, el cual últimamente ha estado muy solicitado no sólo por actores políticos locales y liderazgos que se han sumado a su proyecto futuro, también por los de talla nacional, tan es así que el alcalde de Chihuahua capital hizo un espacio en su agenda para recibir al hijo del expresidente de México, con quien no nada más platicó del panorama político estatal y nacional, también recordó que fue durante el sexenio de su padre que el Palacio Municipal fue devuelto a los chihuahuenses y hoy alberga la sede del Ayuntamiento capitalino.

Por cierto que si del alcalde Bonilla se trata, también ayer se dio a conocer que ya se subió al tren del uso de la inteligencia artificial (IA). Con esta primera aparición, Bonilla demostró que está en el futuro en el uso de la tecnología que sirve no solo para optimizar procesos, también tiempos, porque el edil podrá aparecer en varias lugares a la vez sin estar presente. Bonilla es el primer alcalde de Chihuahua en utilizar un avatar en una entrevista, lo que refleja la competitividad y la visión de futuro que hay en la capital.

******

Sobre aviso no hay engaño. Por fin, ayer la cúpula del PAN interpuso las denuncias correspondientes en contra de la senadora Andrea Chávez, tanto en la Fiscalía General de la República como en el Instituto Nacional Electoral. Son un total de 15 delitos por los que los líderes panistas la denunciaron, y ahí en primera fila estuvieron la dirigente estatal Daniela Álvarez, las diputadas Manque Granados y Rocío González, así como el senador Mario Vázquez, todos ellos acompañados por los líderes del Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Jorge Romero.

Pero mientras eso sucedía, trascendió en redes sociales una fotografía de la senadora de Morena viajando en primera clase, en donde los internautas recalcaron el doble discurso de Chávez Treviño, quien además, horas después de que se formalizaron las denuncias en su contra, no hizo otra cosa que burlarse de los panistas que las interpusieron, a sabiendas, claro está, que se siente más que protegida por la impunidad que otorga formar parte de la 4T.

******

Ya que andamos con los morenistas, el que de plano no entró en las filas de ese movimiento que acepta hasta la basura es el senador Miguel Ángel Yunes, el expanista traidor que se cambió de bando cuando lo amenazaron desde el régimen de aplicarle la justicia y terminó siendo el voto decisivo que hizo realidad la reforma al Poder Judicial y con ello abrió paso al circo electoral que hoy padecemos. El caso es que al veracruzano no lo quisieron en las filas de Morena, aunque la otra versión es que él solicitó que no lo afiliaron, sin embargo, sea como sea, el Yunes Iscariote no militará en el morenismo y hasta la cuenta oficial de Morena en Chihuahua lo dio a conocer en sus redes sociales. Ni modo, ya ni porque los morenos traen su campaña de afiliación masiva en la que invitan hasta las piedras.

******

En donde sigue el estira y afloja es en la elección de la terna final para presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sin prisas, pues los diputados locales tiene hasta el 30 de abril para lograrlo, es que desde la Junta de Coordinación Política se han tomado su tiempo para lograr el consenso necesario, pues aunque la terna la decidan ellos, lo cierto es que el día de la votación en el Pleno se deberá lograr la mayoría calificada para uno de los aspirantes y eso es lo que será complicado para ponerse de acuerdo, por lo que este mes será de negociaciones sí o sí para poder sacar adelante la elección del nuevo ombudsperson.

******

Parados de pelos y pestañas, así andan la clase política y empresarial con el anuncio que hoy a las 2 de la tarde, hora de México, hará el presidente Donald Trump respecto a los aranceles que pretende imponer a México. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión de emergencia con su gabinete y hoy la expectativa no es para nada alentadora, sin embargo, al toro por los cuernos, aunque la cornada que dicen proviene del país vecino será mortal si Trump aplica lo que ha venido diciendo desde que asumió como presidente de los Estados Unidos.

******

Si de relaciones bilaterales se trata, nos enteramos que el senador Mario Vázquez, en una reunión de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta con la Conagua, el legislador panista recordó que Chihuahua es uno de los estados más afectados por la sequía y que no se le ha hecho justicia, por ejemplo con el Tratado de Aguas de 1944. Ahí, dijo que aunque el Tratado es benéfico para el país, no lo es para Chihuahua, y que aunque otros estados se benefician de él, a Chihuahua se le ha dejado solo pagando el precio de un acuerdo entre los dos países, lo que pudiera derivar en otra guerra como la ocurrida en el 2020.