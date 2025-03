Bonilla se pone “bravo”-Regidores y chalecos azules-Festejo tricolor y serrano-Mesa de Seguridad a Juárez

El que no desaprovechó el fin de semana fue el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien aparte de encabezar el evento en donde se rompió un récord con la Polka Monumental, nos enteramos que el el Alcalde capitalino anduvo en Ciudad Juárez, ni más ni menos que para ver el partido entre Bravos y Chivas en la fronteriza ciudad, en donde los juarenses empataron con los de la Perla Tapatía. Ahí, el Presidente Municipal de Chihuahua fue bien recibido por los aficionados, los cuales hasta se tomaron fotos con él y su presencia no pasó inadvertida para los asistentes al encuentro futbolero, lo que demuestra que el Alcalde no se duerme en sus laureles y así como otros suspirantes al 2027 han andado desbocados desde hace meses, Bonilla ya entendió que para estar en la jugada, siempre hay que aparecer en la foto.

******

Ya que andamos con el Gobierno capitalino, es de reconocer el trabajo en equipo que están hacen los regidores del Ayuntamiento, primero el jueves dieron el banderazo de inicio al programa “Noche segura” en un bar del Centro Histórico, con la intención que las mujeres encuentren en los centros nocturnos apoyo y atención en caso de sufrir acoso y el viernes supimos que el alcalde Marco Bonilla hizo entrega de un distintivo a la prensa JABIL por contar en su plantilla laboral a personas con discapacidad y de diferentes etnias.

Estos dos programas fueron propuestos por la regidora Patricia Ulate e impulsados por el alcalde Marco Bonilla y todos los regidores de la actual y pasada administración, para poder aprobar las modificaciones correspondientes al reglamento municipal y hacer el trabajo necesario con el Instituto Municipal de las Mujeres y la Dirección de Desarrollo Económico y competitividad para poder implementarlos y beneficiar como siempre a la ciudadanía chihuahuense.

******

Si de regidores se trata, quien se reunió con ediles de extracción panista es precisamente la dirigente estatal del partido azul, Daniela Álvarez, la cual el fin de semana encabezó un cónclave con ellos para conminarlos a que se pongan las pilas y trabajen en defensa del PAN, es por ello que les pidió salir a las calles como parte de la estrategia de los “chalecos azules”, esa campaña que inició la dirigencia estatal que preside Álvarez para que la ciudadanía tenga más contacto con los logros por parte del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales panistas, pues si algo debe de entender el ciudadano son precisamente las acciones y la obra pública que se realiza desde los Ayuntamientos, ya que como parte del trabajo de la estructura gubernamental, no todo son programas sociales, así que para mostrarlo al ciudadano, es que la dirigente estatal del bolillazo ya también les pidió a los regidores que hagan su parte en la chamba de promoción política.

******

Los que anduvieron en Guachochi festejando el 96 aniversario del PRI y con ello reunirse con la estructura de la familia revolucionaria en la región serrana, son el dirigente estatal priista y diputado federal Alex Domínguez, el cual, junto al coordinador de la bancada tricolor en el Congreso del Estado, Arturo Medina y el también diputado federal Noel Chávez, encabezaron la pachanga del cumpleaños tricolor en la llamada capital de la Sierra Tarahumara, en donde también los acompañó el alcalde de Guachochi, Pepe Yáñez. Ahí, los mencionados liderazgos priistas cerraron filas y se comprometieron a seguir impulsado la unidad en una región en donde el PRI todavía sigue teniendo músculo.

******

Ya sea porque hoy es día festivo y en espera de que la gobernadora Maru Campos esté recuperada del todo tras la cirugía a la que se sometió el pasado 8 de marzo, será el miércoles cuando la reunión de la Mesa de Seguridad se lleve a cabo en Ciudad Juárez, a donde están convocados el fiscal General César Jáuregui, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gil Loya y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, además de autoridades federales y municipales, con el objetivo de revisar los indicadores y la estrategia contra los chicos malos.