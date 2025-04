Alerta magisterial-Operación política vs teatralidad-Maru y el Comandante-Unión hace la fuerza

Con eso de que mañana es Día del Trabajo, las tradicionales marchas de maestros y el desfile serán parte de este jueves como regularmente ocurre para conmemorar el día, sin embargo, los malosos nos enteraron que existe cierta preocupación por lo que pueda suceder en la marcha que alistan los trabajadores de la educación agremiados a la Sección 8 del SNTE, pues a pesar de que a través de una serie de protestas que iniciaron desde el momento que supieron de la reforma que se pretendía realizar a la Ley del ISSSTE, lograron que dicha pretensión del Gobierno de Claudia Sheinbaum se quedara en la congeladora, trascendió que es posible que en la marcha que comenzará mañana a las 8 horas en el Monumento del Trabajador, existan infiltrados que vienen desde el sur del país y bajo las órdenes de la CNTE, con la intención de tornar violenta una marcha que siempre ha sido pacífica por parte de los maestros chihuahuenses, razón por la que los altos mandos de la Sección 8 del SNTE que encabeza Eduardo Zendejas, están más que atentos ante esta amenaza que buscaría hacerlos quedar mal. Por lo que ya será mañana cuando se conozca si todo quedó en amague o si de plano los intereses oscuros de una parte del magisterio que opera distinto, logra infiltrarse en la marcha que este jueves saldrá del Palomar hasta el Centro de la ciudad.

******

A un voto se quedó Georgina Bujanda de ser la nueva presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero de lo que no puede quejarse, es de la operación política que se aventó el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez, quien logró unir a todos los diputados que integran cinco de las seis fuerzas representadas en el Legislativo, lo que demostró que aunque no se ganó en la votación, dejó a flote el oficio del coordinador panista que sumó a todos contra la bancada de Morena, los cuales, con sus 12 votos, se encargaron solamente de tronar la votación por su rechazo a la exdiputada local del PAN.

Y aunque la propuesta no prosperó, eso no borra el fondo: hubo articulación política. Alfredo Chávez logró lo que pocos imaginaban posible en un escenario tan dividido: alinear a la mayoría de las fuerzas fuera de Morena en torno a una figura con sello partidista. PRI, MC, Verde y parte de la oposición respaldaron a Bujanda, en un intento por enviar una señal de institucionalidad. Morena, por su parte, optó por una estrategia más ruidosa que razonada: anularon su voto escribiendo consignas en la boleta. No hubo contrapeso técnico ni defensa de otro perfil, solo bloqueo político puro y mucha, mucha teatralidad.

Es así que el proceso de elección del nuevo titular de la CEDH regresará a la Junta de Coordinación Política. Se discutirá una nueva terna y el reloj legislativo seguirá su marcha. Pero el intento dejó una enseñanza clara: incluso en la derrota aritmética, hay victorias políticas que marcan. No se alcanzó el número, pero quedó tendida la ruta de lo que hoy exige la política en tiempos de fragmentación: no fuerza, sino construcción. Y esa habilidad, en este caso, quedó demostrada.

******

Pero mientras eso sucedía en la lucha por presidir la CEDH, quien sí logró el aval de todas las fuerzas políticas que integran la Comisión de Fiscalización que preside la morenista Leticia Ortega, es el auditor Superior Héctor Acosta Félix, el cual ayer entregó a dicha Comisión el reporte del trabajo de la ASE en el último año, mismo que fue avalado con una calificación del 99.3 por ciento y además se llevó las palmas de todos los integrantes de la Comisión de Fiscalización, pues además del reconocimiento por parte de Leticia Ortega, el trabajo de la ASE también fue aplaudido por parte de los diputados Arturo Medina, Carla Rivas, Saúl Mireles y Carlos Olson, quienes estuvieron presentes en la reunión en donde el Auditor demostró por qué desde el año pasado le querían extender su periodo al frente de ese órgano fiscalizador.

******

La que no perdió tiempo apenas y regresó de la Ciudad de México luego de participar en la Comisión Permanente del PAN, es la gobernadora Maru Campos, quien de inmediato se incorporó a sus labores como jefa del Ejecutivo, tan es así que ayer mismo sostuvo una importante reunión con el comandante de la V Zona Militar, Rubén Zamudio, con el que se comprometió a continuar con la coordinación en materia de seguridad, coordinación que ha brindado resultados y que forman parte de los compromisos de la Góber con la ciudadanía chihuahuense.

******

Vaya que es tristísima la situación que se vive en la región serrana del estado ante los incendios forestales, los cuales han arrasado con miles de hectáreas en prácticamente todos los municipios que forman parte de esa región de la entidad. Es así que ante la indolencia e inacción por parte del Gobierno Federal, el cual desde que fue tomado por la 4T le ha recortado recursos a la CONAFOR, son las autoridades locales y actores políticos los que han tenido que entrar al quite, como el acuerdo logrado entre el diputado priista Luis Fernando Chacón y el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, pues éste último, a petición del legislador tricolor que representa al Distrito 13, uno de los más afectados por los incendios, puso a disposición las Comandancias Norte y Sur de la DSPM como centros de acopio para que los capitalinos puedan acudir a llevar víveres y herramientas que auxilien a los héroes que combaten los incendios que han arrasado con la región serrana.