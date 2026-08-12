Colombia autoriza operaciones militares conjuntas con EU contra el narcotráfico

Ciudad de Panamá. Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en “su lucha” contra el narcotráfico, anunció este miércoles en Panamá el secretario de Guerra estadunidense, Pete Hegseth.

Esta cooperación se anuncia tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a una coalición antidrogas liderada por el presidente Donald Trump, agregó Hegseth durante una reunión de la alianza integrada por gobiernos latinoamericanos de derecha y ultraderecha, entre ellos Argentina, El Salvador, Ecuador, Honduras, entre otros.

“A través del recién inaugurado presidente (…), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”, señaló el jefe del Pentágono.

El pasado viernes, durante su investidura en un regimiento militar, el abogado ultraderechista manifestó su intención de enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”, al tiempo que descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados.

Ese mismo día, el Departamento de Estado anunció que tiene previsto destinar una ayuda de mil millones de dólares para Colombia en materia de seguridad.