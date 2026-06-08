CNTE amaga con arreciar protestas en el marco de la inauguración del Mundial

Ciudad de México. Durante la jornada de bloqueos en distintos medios de comunicación, sobre todo televisivos, en la Ciudad de México, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que las protestas en el marco de la huelga nacional continuarán esta semana, incluido el día de la inauguración del Mundial de futbol de la FIFA el próximo jueves.

Además, no descartaron unirse a otros movimientos sociales como las madres buscadoras y los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

Sobre la avenida Bucareli y Paseo de la Reforma, uno de los bloqueos que mantiene el magisterio disidente, el dirigente sindical de la sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández, adelantó que sí habrá movilizaciones el próximo jueves rumbo al estadio de la Ciudad de México pero sin buscar la confrontación.

El día 11 hay una expectativa grande porque es el inicio del Mundial. Hoy nuestra Asamblea Nacional Representativa volverá a definir cuál es la acción concreta para mañana martes, el miércoles y para el jueves se está planteando que confluyamos con muchísimas organizaciones: madres buscadoras, padres de Ayotzinapa y transportistas”, señaló.

Aunque, aclaró que no se busca tener una confrontación ni exponer a los docentes debido al operativo de seguridad que hay. “Si nos permiten avanzar para mostrarnos frente a la entrada del estadio lo haremos, pero sino lo permiten tampoco vamos a exponer a alguien. No es ir a una confrontación. Es demostrar que este gobierno no está resolviendo las demandas, no está escuchando”, afirmó.

Aseguró que se van a manifestar con pancartas, lonas y voces hasta donde se escuche.

Hernández puntualizó que la huelga “no va a llegar hasta el 15 de julio, cuando termina el ciclo escolar. Si esta semana se resuelve, por supuesto que la próxima semana estaremos en nuestras aulas. Ojalá que esta semana se nos reciba en Palacio Nacional y podamos salir por una ruta que nos ayude”.

Sobre el impedimento del avance de autobuses donde vienen estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, sobre la caseta de Tlalpan, Hernández mencionó que “no hay libre tránsito en este país”.

Informó que se comunicó con César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México para manifestar la molestia e inconformidad por dicha acción. El argumento de la detención, dijo, es porque supuestamente había explosivos y querían revisar los camiones. Situación que generó el rechazo, porque “no somos delincuentes”.