Cita FGR a Rubén Rocha Moya por acusación de EU; deberá comparecer ante el MP

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, y a los otros nueve mencionados en las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que se señala que recibieron sobornos del cártel de Sinaloa.

Además del gobernador con licencia también deben comparecer el senador Enrique Inzunza Cázares, Dámaso Castro ex vicefiscal de la entidad, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefes de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la Policía estatal y Juan Valenzuela Millán, mando de la Policía Municipal de Culiacán.

La institución que dirige Ernestina Godoy Ramos dio a conocer que también citó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para que ella declare en torno la participación de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos.

La FGR puntualizó estas citaciones son para que acudan a la “sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad” en ambos casos.

Explicó que “con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes (…) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público”.

En el el caso del cártel de Sinaloa y las acusaciones formuladas en Estados Unidos “relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista”.

Información tomada de La Jornada