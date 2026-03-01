Cinco partidos sin jugar, Obed Vargas vio desde la banca el triunfo del Atlético de Madrid ante Real Oviedo

La situación sigue siendo complicada para Obed Vargas en el Atlético de Madrid, ya que por 5° partido consecutivo el mexicano se quedó sin sumar minutos. Viendo al equipo desde la banca, presenció el triunfo cardíaco de 0-1 ante el Real Oviedo.

Contando el partido ante Barcelona de Copa del Rey, la serie de Champions League ante Club Brujas y los duelos ante Espanyol y Real Oviedo en LaLiga, Obed Vargas llega 5 seguidos sin sumar minutos, hecho que es preocupante.

Atlético de Madrid gana de último minuto

El Estadio Carlos Tartiere abrió sus puertas para albergar este complicado encuentro, mismo que al árbitro se le fue de las manos por lapsos, ya que las faltas fueron constantes, el juego se cortó muchas veces y Atlético de Madrid no pateó a puerta.

En el primer tiempo, Real Oviedo estuvo más cerca de batir a Jan Oblak y ponerse en ventaja, ya que tras ingresar al área y meter un bombazo, el portero del Atlético alcanza a meter la mano por abajo, evitando así el peligro.

Ademola Lookman y Alexander Sorloth buscaron batir a la defensa del Real Oviedo, que es una de las peores de LaLiga, pero de forma increíble, todo el primer tiempo se quedaron sin un solo disparo a portería.

Cholo Simeone realizó su primer cambio al medio tiempo, ya que sacó a Lookman y le dio ingreso a Julián Álvarez, pero eso no cambiaría la situación, ya que rebasaron el minuto 80 y aún así no tiraron al arco.

El partido fue trabado, en un ida y vuelta, donde Atlético de Madrid se mostró desesperado por encontrarse con un gol, pero no iba a ocurrir. El Cholo luego le dio ingreso a Giuliano Simeone, Koke, Griezmann y Llorente, por lo que Obed Vargas se quedó sin jugar.

Pese a enfrentar al peor equipo de LaLiga, Atlético de Madrid lo iba a ganar en la última jugada, ya que tras un recorte dentro del área y disparo poderoso, Julián Álvarez anotó al 90+3. Ojo, fue su primer disparo a portería.

Con información de FoxSports